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الشيوخ الأمريكي يكبل ترامب ويمنعه من شن حرب على إيران

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*يمن برس - متابعات





وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس على قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، في صفعة جديدة للرئيس الجمهوري الذي يُتوقّع أن يلجأ إلى حقّه بالنقض (الفيتو).

وانضم ثمانية من الجمهوريين من حزب ترامب إلى الديمقراطيين لإقرار القانون بواقع 55 صوتاً مقابل رفض 45.



ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونغرس الحرب أو أقر تفويضا محدداً لاستخدام القوة العسكرية.



وبحسب نص قرار الكونغرس، فإنه لا يجوز تفسير أي جزء منه على أنه "يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها من هجوم وشيك".



وكان ترامب حذّر الأربعاء عبر "تويتر" من أنّ تبنّي القرار يبعث بـ"إشارة سيئة جداً" حول أمن الولايات المتحدة، وقال "إن هذا سيعطي ايران فرصة على حسابنا".



وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار ومن غير المتوقع حشد تأييد كاف في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي. ويسيطر الجمهوريون في المجلس على 53 مقعدا من إجمالي المقاعد المئة ومن النادر أن يصوتوا ضد الرئيس.



وقال معارضو التشريع إن الموافقة عليه تبعث رسالة خاطئة لإيران.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بضرب أهداف داخل إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد قبل أسابيع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس على قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، في صفعة جديدة للرئيس الجمهوري الذي يُتوقّع أن يلجأ إلى حقّه بالنقض (الفيتو).وانضم ثمانية من الجمهوريين من حزب ترامب إلى الديمقراطيين لإقرار القانون بواقع 55 صوتاً مقابل رفض 45.ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونغرس الحرب أو أقر تفويضا محدداً لاستخدام القوة العسكرية.وبحسب نص قرار الكونغرس، فإنه لا يجوز تفسير أي جزء منه على أنه "يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها من هجوم وشيك".وكان ترامب حذّر الأربعاء عبر "تويتر" من أنّ تبنّي القرار يبعث بـ"إشارة سيئة جداً" حول أمن الولايات المتحدة، وقال "إن هذا سيعطي ايران فرصة على حسابنا".وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار ومن غير المتوقع حشد تأييد كاف في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي. ويسيطر الجمهوريون في المجلس على 53 مقعدا من إجمالي المقاعد المئة ومن النادر أن يصوتوا ضد الرئيس.وقال معارضو التشريع إن الموافقة عليه تبعث رسالة خاطئة لإيران.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بضرب أهداف داخل إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد قبل أسابيع.







واشنطن ترامب ايران



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