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طيران التحالف يباغت الحوثيين بأعنف الغارات والخسائر فادحة
الجمعة, 14 فبراير, 2020 09:22:00 مساءً
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غارات جوية للتحالف على عطان وأرحب وبني مطر
*يمن برس - صعدة
دمرت مقاتلات التحالف، الجمعة، غرفة عمليات وقيادة وسيطرة في مديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة ولقي كل من داخلها مصرعهم.
وأكدت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارات أخرى على مناطق متفرقة في كل من مديرية رازح وسحار وساقين.
وقالت المصادر إن طيران التحالف شن 3 غارات استهدفت تجمعات لعناصر حوثية ومخازن أسلحة في جبهة رازح لقي على أثرها عدد من عناصر الحوثي مصرعهم.
وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات أخرى تجمعات وتحركات عسكرية لمسلحي الحوثي في مديرية سحار ومديرية ساقين.
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