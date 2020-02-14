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كورونا يتمدد بالصين.. أرقام عن الإصابات والوفيات وحالات الشفاء

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*يمن برس - متابعات



يواصل فيروس كورونا التمدد في الصين، حيث أعلنت السلطات اليوم الجمعة عن إصابات ووفيات جديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من خطورة هذا المرض.



وقد أعلنت الصين اليوم الجمعة تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة وفاة جديدة، في البر الصيني الرئيسي.



وفي إقليم هوبي وحده سُجلت 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة. وقد أبلغ إقليم هيلونغجيانغ شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، في حين كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.



وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا و851 حالة.



وحتى الآن بلغ عدد الوفيات 1380 شخصا. ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج.



وأفادت السلطات بأن ستة آلاف و723 مريضاً خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج والشفاء التام من فيروس كورونا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يواصل فيروس كورونا التمدد في الصين، حيث أعلنت السلطات اليوم الجمعة عن إصابات ووفيات جديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من خطورة هذا المرض.وقد أعلنت الصين اليوم الجمعة تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة وفاة جديدة، في البر الصيني الرئيسي.وفي إقليم هوبي وحده سُجلت 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة. وقد أبلغ إقليم هيلونغجيانغ شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، في حين كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا و851 حالة.وحتى الآن بلغ عدد الوفيات 1380 شخصا. ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج.وأفادت السلطات بأن ستة آلاف و723 مريضاً خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج والشفاء التام من فيروس كورونا.







طب صحة كورونا



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