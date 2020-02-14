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قائد عسكري يهدد بتسليم مأرب للحوثيين بسبب خذلانه ويقول "الوجه من الوجه أبيض"

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وفد عربي يزور مأرب تزامناً مع احتدام المعارك حولها

*يمن برس - متابعات



هدد قائد اللواء الأول مشاه جبلي المرابط في مدخل مدينة مأرب الغربي، العميد خالد الأقرع، بالانسحاب من الجبهة نهائياً وتسليمها للحوثيين بسبب خذلان وزارة الدفاع له وعدم تقديمها أي تعزيزات.





ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من العميد الأقرع إن وزارة الدفاع تركت القوات التابعة للأول مشاه جبلي في البوابة الغربية لمدينة مأرب وحيدة، الأمر الذي سيضطر الأقرع للتسليم وإبرام اتفاقية مع الحوثيين، يسمح بموجبها لهم بالتقدم للسيطرة على معسكر ماس، مقابل أن يبقى آمناً في بيته، أو تدفع وزارة الدفاع بتعزيزات وتكون قيادتها حاضرة في مقدمة الصفوف.



ووفقا للمصدر فإن الأقرع أبلغ قيادة الدفاع بهذا الأمر وأن “الوجه من الوجه أبيض”



وكان الحوثيون أعلنوا خلال الأسابيع القليلة الماضية السيطرة على مناطق واسعة غربي مدينة مأرب، أبرزها جبل صلب الاستراتيجي المطل على مركز المدينة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هدد قائد اللواء الأول مشاه جبلي المرابط في مدخل مدينة مأرب الغربي، العميد خالد الأقرع، بالانسحاب من الجبهة نهائياً وتسليمها للحوثيين بسبب خذلان وزارة الدفاع له وعدم تقديمها أي تعزيزات.ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من العميد الأقرع إن وزارة الدفاع تركت القوات التابعة للأول مشاه جبلي في البوابة الغربية لمدينة مأرب وحيدة، الأمر الذي سيضطر الأقرع للتسليم وإبرام اتفاقية مع الحوثيين، يسمح بموجبها لهم بالتقدم للسيطرة على معسكر ماس، مقابل أن يبقى آمناً في بيته، أو تدفع وزارة الدفاع بتعزيزات وتكون قيادتها حاضرة في مقدمة الصفوف.ووفقا للمصدر فإن الأقرع أبلغ قيادة الدفاع بهذا الأمر وأن “الوجه من الوجه أبيض”وكان الحوثيون أعلنوا خلال الأسابيع القليلة الماضية السيطرة على مناطق واسعة غربي مدينة مأرب، أبرزها جبل صلب الاستراتيجي المطل على مركز المدينة.







اليمن مأرب الحوثيين



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