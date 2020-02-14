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بالفيديو فتاة هندية "من دون عظام"
الجمعة, 14 فبراير, 2020 10:13:00 مساءً

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بالفيديو فتاة هندية "من دون عظام"
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*يمن برس - متابعات

أظهرت ريا بالاديا، الحائزة الرقم القياسي العالمي وعمرها 11 عامًا، مرونتها المذهلة أثناء أدائها لواحدة من أصعب حركات اليوغا.

ودخلت ريا الكتاب الذهبي للأرقام القياسية العالمية في يناير لقيامها بحركة "Niralamba Poorna Chakrasana" لليوغا 21 مرة في دقيقة، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا سابقًا بلغ 15 مرة في دقيقة.

وتُظهر اللقطات ريا وهي تؤدي "Niralamba Poorna Chakrasana" ، التي تُعتبر واحدة من أصعب حركات اليوغا، مرارًا وتكرارًا من وضع الوقوف.

وتقول ريا إن حلمها هو الذهاب إلى الألعاب الأولمبية والفوز بميدالية في الجمباز لبلدها.


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خاص - يمن برس

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