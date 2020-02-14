الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بومبيو ينشر صورة الصواريخ الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين

بومبيو ينشر صورة الصواريخ الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات



قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخا إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.



وأضاف بومبيو في تغريدة عبر تويتر أن "هذا يعد مثالا آخر على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".



ونشر بومبيو صورة للصواريخ عبر حسابه في تويتر.



إعلان بومبيو أتى بعد يوم فقط من ضبط سفينة "يو إس إس نورماندي" الحربية الأميركية كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب.



وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها 150 صاروخا مضادا للدبابات من نوع "دهلافيا" (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى، تشمل ثلاثة صواريخ أرض جو إيرانية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخا إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.وأضاف بومبيو في تغريدة عبر تويتر أن "هذا يعد مثالا آخر على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".ونشر بومبيو صورة للصواريخ عبر حسابه في تويتر.إعلان بومبيو أتى بعد يوم فقط من ضبط سفينة "يو إس إس نورماندي" الحربية الأميركية كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب.وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها 150 صاروخا مضادا للدبابات من نوع "دهلافيا" (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى، تشمل ثلاثة صواريخ أرض جو إيرانية.







بومبيو صواريخ ايران



شارك الخبر أصدقاءك:



310

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







