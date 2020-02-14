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الحوثيون يعلنون عن عملية كبرى تحت مسمى «فأحبط أعمالهم»
الجمعة, 14 فبراير, 2020 11:01:00 مساءً

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الحوثيون يعترفون بمصرع ستة قياديين من العيار الثقيل
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الحوثيون يعترفون بمصرع ستة قياديين من العيار الثقيل

*يمن برس - متابعة خاصة
  أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، عن عملية أمنية كبرى أطلق عليها "فأحبط أعمالهم".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد عبد الخالق العجري في بيان نقلته "قناة المسيرة" اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة ستكشف عند الساعة الثالثة من عصر غد السبت تفاصيل العملية الأمنية الكبرى “فأحبط أعمالهم”.

ولم يشر المسؤول الحوثي في البيان إلى تفاصيل أخرى حول العملية.


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خاص - يمن برس

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