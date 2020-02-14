 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / الصحة السعودية توجه خمس نصائح لتجنب فيروس "كورونا"
الصحة السعودية توجه خمس نصائح لتجنب فيروس "كورونا"
الجمعة, 14 فبراير, 2020 11:53:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الصحة السعودية توجه خمس نصائح لتجنب فيروس "كورونا"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين إلى الخارج، والوقاية من الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس "كورونا" الجديد.

وشددت الصحة على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من حالته الصحية، موصية باتباع الإرشادات التالية:

1- تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال.

2- الحرص على غسل الأيدي باستمرار.

3- تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

4- الحرص على تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع.

5- طهي الأكل بشكل جيد وخاصة اللحوم والبيض.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
351
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©