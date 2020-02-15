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الملياردير السعودي الوليد بن طلال يجدد المطالبة بحذف التاء المربوطة
السبت, 15 فبراير, 2020 12:12:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
جدد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).
وقال الأمير الوليد في تدوينة عبر تويتر: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة".
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