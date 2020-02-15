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روث البقر لعلاج فيروس كورونا
السبت, 15 فبراير, 2020 02:00:00 صباحاً

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روث البقر لعلاج فيروس كورونا
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*يمن برس - متابعات
كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة الأسبوع الماضي إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، عرض عليه المساعدة في معالجة وباء كورونا الجديد.

وبحسب مقال المحرر التنفيذي في معهد هوفر بجامعة ستانفورد الأميركية تونكو فاراداراجان في "وول ستريت جورنال"، فإن تفاصيل المساعدة ليست علنية. وبحسب الصحيفة، لا يُحتمل ألا يتضمن عرض السيد مودي وصفة طبية دعا إليها أحد كبار الأصوليين الهندوس مؤخرا.

ووفق المقال فإن الوصفة التي أعلن عنها سوامي تشاكراباني مهراج رئيس منظمة "هندو مهاسابها" الهندوسية التي تأسست قبل قرن من الزمان، تقوم أساسا على تناول بول البقر وروثها، حيث "سيوقف ذلك تأثير فيروس كورونا المعدي".

وقد زعم مهراج أن الشخص الذي يهتف بتحية لإله هندوسي ويمسح جسده بروث البقر لن يؤثر فيه الفيروس.

وكما هو معلوم، تحظى الأبقار بالكثير من القدسية لدى الهندوس الذين لا يأكلون لحومها، ويعتقدون أن لبولها وروثها ميزات صحية.


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خاص - يمن برس

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