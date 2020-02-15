 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / السعودية تصدر أكثر من مليون تأشيرة عمل
السعودية تصدر أكثر من مليون تأشيرة عمل
السبت, 15 فبراير, 2020 01:14:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السعودية تصدر أكثر من مليون تأشيرة عمل
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
أصدرت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة السعودية نحو 1.3 ملیون تأشیرة عمل خلال عام 2019، مقابل نحو 600 ألف تأشیرة عام 2018.

وبلغ إجمالي تأشیرات العمالة المنزلیة التي تم استقدام?ا إلى المملكة خلال 2019 بلغت نحو 500 ألف تأشیرة، بنسبة 38.4 في المائة من إجمالي عدد التأشیرات، وفقا لصحيفة”الاقتصادية”.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
405
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©