السعودية تصدر أكثر من مليون تأشيرة عمل

*يمن برس - متابعات

أصدرت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة السعودية نحو 1.3 ملیون تأشیرة عمل خلال عام 2019، مقابل نحو 600 ألف تأشیرة عام 2018.وبلغ إجمالي تأشیرات العمالة المنزلیة التي تم استقدام?ا إلى المملكة خلال 2019 بلغت نحو 500 ألف تأشیرة، بنسبة 38.4 في المائة من إجمالي عدد التأشیرات، وفقا لصحيفة”الاقتصادية”.