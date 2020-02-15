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"منع المصافحة بعد الصلاة في المساجد".. إجراءات للوقاية من كورونا

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*يمن برس - متابعات

نصح ووزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة، ماسڬوس ذوالكفل، المصلين، الجمعة، بإحضار سجائدهم الخاصة حين الحضور للصلاة في المساجد وتجنب المصافحة باليد لتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف ذو الكفل أن هذه الاجراءات يمكن أن تحمى المصلين بشكل أفضل من الفيروس بينما تسمح لهم بالقيام بالتزاماتهم الدينية.



وتحدث المسؤول السنغافوري إلى الصحافيين قبل صلاة الجمعة في مسجد أنغوليا الذي أعيد بناؤه حديثاً في طريق سيرانغون، والذي فتح أبوابه يوم الجمعة بعد ما يقرب من عامين من التجديدات.



وأشاد بكيفية تلاحم المسلمين هنا لتكثيف تدابير الحماية ضد الفيروس، وذكّر المصلين أيضاً بأهمية ممارسات النظافة الصحية السليمة.



وأشار إلى أن هذه الخطوات حددها أيضا ً المفتي، وهو أعلى سلطة إسلامية في سنغافورة، في وثيقة إرشاد ديني تم تحميلها على موقع المجلس الديني الإسلامي في البلاد.



وأضاف الوزير "في هذه الظروف، لن نتصافح. ولكن إذا كنت تفعل، اغسل يديك، ومن ثم تأكد من أنك لا تلمس وجهك، هذا مجرد إجراء وقائي بالنسبة للكثيرين منا الذين ينسون ذلك دائمًا".



وقد سلطت الأضواء مؤخرا على أماكن العبادة الدينية في البلاد، بعد أن تبين أن بعض أماكن العبادة مرتبطة بحالات الفيروس.



ومنذ يوم الاربعاء أوقفت كنيسة جمعية نعمة الله جميع الخدمات والأنشطة لمدة أسبوعين بعد أن تردد أن اثنين من موظفيها أصيبا بالفيروس. وارتبطت إصابة خمس حالات أخرى بالكنيسة يوم الخميس، مما جعلها سبع حالات هناك في المجموع.



وكانت وزارة الصحة السنغافورية حذرت من أن الهاتف المحمول قد يكون أخطر من عدم ارتداء القناع الواقي في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب رأي طبي قدمه أطباء في الوزارة.



وطلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نصح ووزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة، ماسڬوس ذوالكفل، المصلين، الجمعة، بإحضار سجائدهم الخاصة حين الحضور للصلاة في المساجد وتجنب المصافحة باليد لتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف ذو الكفل أن هذه الاجراءات يمكن أن تحمى المصلين بشكل أفضل من الفيروس بينما تسمح لهم بالقيام بالتزاماتهم الدينية.وتحدث المسؤول السنغافوري إلى الصحافيين قبل صلاة الجمعة في مسجد أنغوليا الذي أعيد بناؤه حديثاً في طريق سيرانغون، والذي فتح أبوابه يوم الجمعة بعد ما يقرب من عامين من التجديدات.وأشاد بكيفية تلاحم المسلمين هنا لتكثيف تدابير الحماية ضد الفيروس، وذكّر المصلين أيضاً بأهمية ممارسات النظافة الصحية السليمة.وأشار إلى أن هذه الخطوات حددها أيضا ً المفتي، وهو أعلى سلطة إسلامية في سنغافورة، في وثيقة إرشاد ديني تم تحميلها على موقع المجلس الديني الإسلامي في البلاد.وأضاف الوزير "في هذه الظروف، لن نتصافح. ولكن إذا كنت تفعل، اغسل يديك، ومن ثم تأكد من أنك لا تلمس وجهك، هذا مجرد إجراء وقائي بالنسبة للكثيرين منا الذين ينسون ذلك دائمًا".وقد سلطت الأضواء مؤخرا على أماكن العبادة الدينية في البلاد، بعد أن تبين أن بعض أماكن العبادة مرتبطة بحالات الفيروس.ومنذ يوم الاربعاء أوقفت كنيسة جمعية نعمة الله جميع الخدمات والأنشطة لمدة أسبوعين بعد أن تردد أن اثنين من موظفيها أصيبا بالفيروس. وارتبطت إصابة خمس حالات أخرى بالكنيسة يوم الخميس، مما جعلها سبع حالات هناك في المجموع.وكانت وزارة الصحة السنغافورية حذرت من أن الهاتف المحمول قد يكون أخطر من عدم ارتداء القناع الواقي في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب رأي طبي قدمه أطباء في الوزارة.وطلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19.







كورونا وقاية المساجد



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