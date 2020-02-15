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حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات القارية لعامين

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*يمن برس - متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".



وأضاف أنه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو.



وأعلن مانشستر سيتي أنه سيستأنف أمام عقوبة الإيقاف أمام غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة.



وفتح "يويفا" تحقيقا في مارس الماضي بشأن انتهاكات محتملة للوائح بعد أن نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا حول تضخيم ملّاك سيتي اتفاقات الرعاية لتتماشى مع متطلبات قواعد اللعب المالي النظيف.



وفي مايو الماضي، أحال محققو "يويفا" القضية إلى لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد لاتخاذ عقوبات محتملة.



وطعن سيتي على القرار في يونيو الماضي، قائلا آنذاك إن محققي "يويفا" تجاهلوا "مجموعة شاملة من الأدلة لا يمكن دحضها قدمها مانشستر سيتي".



وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من ملاك أثرياء أو بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها.



ويُعد مانشستر سيتي أبرز أندية مجموعة سيتي لكرة القدم "سي أف جي" التي تسيطر عليها أبوظبي ويملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



يشار إلى ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، كان أكبر ناد يتم حرمانه من المشاركة الأوروبية بعد منعه من المشاركة في الدوري الأوروبي بسبب الإنفاق ببذخ.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".وأضاف أنه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو.وأعلن مانشستر سيتي أنه سيستأنف أمام عقوبة الإيقاف أمام غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة.وفتح "يويفا" تحقيقا في مارس الماضي بشأن انتهاكات محتملة للوائح بعد أن نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا حول تضخيم ملّاك سيتي اتفاقات الرعاية لتتماشى مع متطلبات قواعد اللعب المالي النظيف.وفي مايو الماضي، أحال محققو "يويفا" القضية إلى لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد لاتخاذ عقوبات محتملة.وطعن سيتي على القرار في يونيو الماضي، قائلا آنذاك إن محققي "يويفا" تجاهلوا "مجموعة شاملة من الأدلة لا يمكن دحضها قدمها مانشستر سيتي".وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من ملاك أثرياء أو بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها.ويُعد مانشستر سيتي أبرز أندية مجموعة سيتي لكرة القدم "سي أف جي" التي تسيطر عليها أبوظبي ويملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.يشار إلى ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، كان أكبر ناد يتم حرمانه من المشاركة الأوروبية بعد منعه من المشاركة في الدوري الأوروبي بسبب الإنفاق ببذخ.







رياضة مانشستر سيتي يويفا



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