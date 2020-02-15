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انهيار كارثي للريال اليمنـي أمام الدولار والعملات الأجنبية والذهب (السعر اليوم)
السبت, 15 فبراير, 2020 02:18:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني اليوم ترجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 172
الدولار : 653.5
الإماراتي : 175
العماني : 1677
ذهب كسر 21 : 28,200
(( أسعار البيع ))
السعودي : 173
الدولار : 659
الإماراتي : 177
العماني : 1705
ذهب كسر 21 : 28,500
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