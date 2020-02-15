الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بعد عودتهم من الصين..احتجاز 12 شخص يشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" في إب

بعد عودتهم من الصين..احتجاز 12 شخص يشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا" في إب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -إب

كشفت مصادر طبية في محافظة إب، وسط اليمن، عن احتجاز السلطات الصحية في المحافظة، 12 شخص عادوا حديثاً من الصين، التي تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا.



ونقلت "يمن شباب " عن مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة قوله، إن السلطات الطبية تحتجز احترازياً 12 شخص وصلوا إلى مدينة إب، في الـ 11 من الشهر الجاري، للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من جمهورية الصين.



وأشار المصدر إلى أن المحتجزين تم وضعهم في سكن طبي "سكن الصينيين" بجوار مستشفى ناصر بالمدينة القديمة.



وعقب انتشار الأنباء التي تفيد باحتجاز الأشخاص في حي سكني، تداعى عقال ووجاهات المنطقة، ووجهوا رسالة إلى الجهات المعنية بإخراج المحتجزين من أحيائهم السكنية واحتجازهم في حجر صحي ملائم خارج المدينة.





ولم يتم التأكد من مصدر خاص، إصابة أو خلو الأشخاص من الوباء، لكن مصادر طبية حذرت من مغبة التساهل في الطرق الاحترازية التي اتبعتها السلطات الصحية في المحافظة الخاضعة للحوثيين، والتي قد تؤدي إلى كارثة ستكون نتائجها خطيرة على المدينة واليمن بشكل عام، بالنظر إلى خطورة الفيروس القاتلة.



وتشهد جمهورية الصين الشعبية انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة وإصابة عشرات الآلاف حول العالم حتى الآن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر طبية في محافظة إب، وسط اليمن، عن احتجاز السلطات الصحية في المحافظة، 12 شخص عادوا حديثاً من الصين، التي تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا.ونقلت "يمن شباب " عن مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة قوله، إن السلطات الطبية تحتجز احترازياً 12 شخص وصلوا إلى مدينة إب، في الـ 11 من الشهر الجاري، للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من جمهورية الصين.وأشار المصدر إلى أن المحتجزين تم وضعهم في سكن طبي "سكن الصينيين" بجوار مستشفى ناصر بالمدينة القديمة.وعقب انتشار الأنباء التي تفيد باحتجاز الأشخاص في حي سكني، تداعى عقال ووجاهات المنطقة، ووجهوا رسالة إلى الجهات المعنية بإخراج المحتجزين من أحيائهم السكنية واحتجازهم في حجر صحي ملائم خارج المدينة.ولم يتم التأكد من مصدر خاص، إصابة أو خلو الأشخاص من الوباء، لكن مصادر طبية حذرت من مغبة التساهل في الطرق الاحترازية التي اتبعتها السلطات الصحية في المحافظة الخاضعة للحوثيين، والتي قد تؤدي إلى كارثة ستكون نتائجها خطيرة على المدينة واليمن بشكل عام، بالنظر إلى خطورة الفيروس القاتلة.وتشهد جمهورية الصين الشعبية انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة وإصابة عشرات الآلاف حول العالم حتى الآن.







كورونا إب اليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



408

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







