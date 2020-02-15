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عاجل : مقتل أكثر من 35 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف العربي في الجوف
السبت, 15 فبراير, 2020 02:42:00 مساءً

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عاجل : مقتل أكثر من 35 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف العربي في الجوف
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*يمن برس -خاص
قتل اليوم السبت مايقارب 35 طفل وإمرأة في منطقة المصلوب بمحافظة الجوف جراء قصف طيران التحالف العربي لعدد من منازل المواطنين في المنطقة.

وقال مصدر خاص لـ "يمن برس" إن طيران التحالف العربي استهدف اليوم عدد من منازل  غابش العفن النوفي وبيت بن جخرة النوفي وبيت بن خفران النوفي في منطقة المصلوب بالجوف  مؤكداً أن القصف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال كما أدى إلى تدمير منازل المواطنين بالكامل.

وتدور في محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية في الجوف وسط أنباء عن تقدم  للحوثيين في أكثر من جبهة .


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خاص - يمن برس

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