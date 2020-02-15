الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل : مقتل أكثر من 35 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف العربي في الجوف

عاجل : مقتل أكثر من 35 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف العربي في الجوف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

قتل اليوم السبت مايقارب 35 طفل وإمرأة في منطقة المصلوب بمحافظة الجوف جراء قصف طيران التحالف العربي لعدد من منازل المواطنين في المنطقة.



وقال مصدر خاص لـ "يمن برس" إن طيران التحالف العربي استهدف اليوم عدد من منازل غابش العفن النوفي وبيت بن جخرة النوفي وبيت بن خفران النوفي في منطقة المصلوب بالجوف مؤكداً أن القصف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال كما أدى إلى تدمير منازل المواطنين بالكامل.



وتدور في محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية في الجوف وسط أنباء عن تقدم للحوثيين في أكثر من جبهة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل اليوم السبت مايقارب 35 طفل وإمرأة في منطقة المصلوب بمحافظة الجوف جراء قصف طيران التحالف العربي لعدد من منازل المواطنين في المنطقة.وقال مصدر خاص لـ "يمن برس" إن طيران التحالف العربي استهدف اليوم عدد من منازل غابش العفن النوفي وبيت بن جخرة النوفي وبيت بن خفران النوفي في منطقة المصلوب بالجوف مؤكداً أن القصف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال كما أدى إلى تدمير منازل المواطنين بالكامل.وتدور في محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية في الجوف وسط أنباء عن تقدم للحوثيين في أكثر من جبهة .







الجوف قصف طيران التحالف



شارك الخبر أصدقاءك:



403

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







