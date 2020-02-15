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تعز..وفاة مواطنين وإصابة المئات بفيروس حمى "الضنك" في موزع
السبت, 15 فبراير, 2020 03:45:00 مساءً

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*يمن برس -تعز
أفادت مصادر محلية، في محافظة تعز، (جنوب غرب اليمن)، بانتشار موجة جديدة من حمى الضنك في الساحل الغربي للمحافظة.
 
وقالت المصادر، إن مواطنين اثنين توفيا، وأصيب نحو 300 آخرون بحمى الضنك في قرية "المحاوي" بمديرية موزع غرب محافظة تعز.
 
وبحسب المصادر فإن ( علي سعيد مكي، علي أحمد غنيم) توفيا مساء الخميس، بعد أيام من اصابتهما بالوباء.
 
وأشارت المصادر أن قرية " المحاوي" مصابة بالوباء بشكل شبه كلي، بعد إصابة نحو 70 أسرة، ونقل بعضهم إلى مستشفيات المخا وعدن لتلقي العلاج.
 
وقالت مصادر إعلامية إن السلطة المحلية في المديرية بعثت بطاقم طبي لتنفيذ حملة صحية وتوعوية في المناطق التي تشهد انتشاراً للوباء.
 
وتعد محافظة تعز، إحدى أكبر المحافظات التي انتشرت فيها الأوبئة القاتلة وتسببت بوفاة وإصابة الآلاف خلال السنوات الماضية.


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خاص - يمن برس

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