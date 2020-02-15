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القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية في صرواح
السبت, 15 فبراير, 2020 04:08:00 مساءً

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القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية في صرواح
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*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت القوات المسلحة التابعة  للحكومة الشرعية، اليوم السبت، سيطرتها على مواقع استراتيجية إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي في محافظة مأرب شمالي (اليمن)

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن "القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب".

وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح.

وأشار الحبيشي إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".


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خاص - يمن برس

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