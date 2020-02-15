الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية في صرواح

القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على مواقع استراتيجية في صرواح

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، سيطرتها على مواقع استراتيجية إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي في محافظة مأرب شمالي (اليمن)



ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن "القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب".



وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح.



وأشار الحبيشي إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، سيطرتها على مواقع استراتيجية إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي في محافظة مأرب شمالي (اليمن)ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن "القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب".وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح.وأشار الحبيشي إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".







القوات الحكومية صرواح الحوثيين



شارك الخبر أصدقاءك:



497

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







