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الهند تعتزم إنشاء صاروخ مرعب سرعته تفوق سرعة الصوت
السبت, 15 فبراير, 2020 04:49:00 مساءً

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صاروخ

*يمن برس - متابعة خاصة
تخطط نيودلهي لتطوير صاروخ خاص بها قادر على ضرب أهداف جوية على مسافة 400-500 كم. لكن المشروع المشترك مع روسيا أمر لا غنى عنه.

منذ أكثر من عشرين عامًا ، في عام 1998 ، تم إنشاء الشركة الروسية الهندية BrahMos ، والتي حصلت على اسمها من نهرين - براهمابوترا وموسكو. تم إنشاء الشركة خصيصًا للعمل على صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت، والذي حصل على نفس الاسم. في 5 سبتمبر 2010، تم اختبار صاروخ في حقل تشانديبور التدريبي في الهند وأثبت حقا أنه أسرع من الصوت. نتيجة لذلك، استلمت القوات المسلحة الهندية عدة مئات من هذه الصواريخ، تم تسليم الجزء الرئيسي إلى البحرية، ولكن كان للقوات البرية أيضًا براهموس خاصة بها.

في ديسمبر 2019 ، تم إطلاق الصواريخ في الهند. أصاب الصاروخ الأول الذي تم إطلاقه من قاذفة متنقلة في حقل التدريب تشانديبور هدفًا تدريبيًا في خليج البنغال، بينما تم إطلاق الصاروخ الثاني من مقاتلة. سو-30إم كي. سرعة الصاروخ هي أسرع من 2.5 إلى 2.8 مرة من سرعة الصوت، ومدى التدمير يصل إلى 450 كم، حسب موقع "توب وار".


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خاص - يمن برس

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