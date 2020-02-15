القوات الحكومية تكسر هجوماً حوثياً استهدف جبال الصلة في تعز

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*يمن برس - خاص

تمكنت القوات الحكومية اليوم السبت من التصدي لهجوم مكثف شنته جماعة الحوثي المسلحة على مواقع استراتيجية للقوات الحكومية في مديرية حيفان بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر "يمن برس" ان قوات الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الحكومية في جبال الصلة والمشماح في ميمنة جبهة طور الباحة بمديرية حيفان بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر ان الاشتباكات وصلت إلى مسافة الصفر بين الطرفين واستخدمت فيها الاسلحة الخفيفة قبل ان تتمكن القوات الحكومية من دحر المهاجمين بعد مواجهات استمرت نحو 3 ساعات بحسب المصادر.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت القوات الحكومية اليوم السبت من التصدي لهجوم مكثف شنته جماعة الحوثي المسلحة على مواقع استراتيجية للقوات الحكومية في مديرية حيفان بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.وقالت مصادر "يمن برس" ان قوات الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الحكومية في جبال الصلة والمشماح في ميمنة جبهة طور الباحة بمديرية حيفان بمحافظة تعز.وأكدت المصادر ان الاشتباكات وصلت إلى مسافة الصفر بين الطرفين واستخدمت فيها الاسلحة الخفيفة قبل ان تتمكن القوات الحكومية من دحر المهاجمين بعد مواجهات استمرت نحو 3 ساعات بحسب المصادر.







تعز حيفان القوات الحكومية الحوثي الحرب في اليمن



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