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الحكم بسجن 8 لاعبين متهمين بارتكاب جريمة قتل في الأرجنتين

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*يمن برس -متابعة خاصة

أصدرت محكمة أرجنتينية حكمها بسجن ثمانية لاعبين رغبي، بتهمة ضرب شاب حتى الموت، في قضية تصدرت عناوين الصحف الأرجنتينية كون رياضة الرغبي مخصصة للطبقات الثرية هناك.



وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 18 و20 عاما، ووفقا لقرار القاضي ديفيد مانشينيلي، فقد قتلوا الضحية فرناندو بايز صاحب الـ18 عاما عمدا.



ونشب شجار داخل ملهى بين مجموعتين من الشباب، مما دفع الحراس لإخراجهم من، بحسب ما نقلته صحيفة "لافوز" المحلية.



وقال القاضي: "استغل المتهمون عدم انتباه الضحية الذي كان يتحدث مع أصدقائه، وباغتوه من الخلف بضربة على ظهره، مما أدى إلى فقدانه الاتزان ووقوعه أرضا".



وأفاد أحد الشهود بأنه سمع لاعبي الرغبي يقولون للضحية "سنقتلك يا حثالة".



ومن المنتظر أن يواجه المتهمون عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهم، في حين لم يحدد موعد المحكمة بعد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت محكمة أرجنتينية حكمها بسجن ثمانية لاعبين رغبي، بتهمة ضرب شاب حتى الموت، في قضية تصدرت عناوين الصحف الأرجنتينية كون رياضة الرغبي مخصصة للطبقات الثرية هناك.وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 18 و20 عاما، ووفقا لقرار القاضي ديفيد مانشينيلي، فقد قتلوا الضحية فرناندو بايز صاحب الـ18 عاما عمدا.ونشب شجار داخل ملهى بين مجموعتين من الشباب، مما دفع الحراس لإخراجهم من، بحسب ما نقلته صحيفة "لافوز" المحلية.وقال القاضي: "استغل المتهمون عدم انتباه الضحية الذي كان يتحدث مع أصدقائه، وباغتوه من الخلف بضربة على ظهره، مما أدى إلى فقدانه الاتزان ووقوعه أرضا".وأفاد أحد الشهود بأنه سمع لاعبي الرغبي يقولون للضحية "سنقتلك يا حثالة".ومن المنتظر أن يواجه المتهمون عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهم، في حين لم يحدد موعد المحكمة بعد.







الأرجنتين جريمة قتل الرغبي



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