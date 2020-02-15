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الحوثي يعلن كشف خليتين تابعتين لاستخبارات السعودية والإمارات

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قوات حوثية

*يمن برس -وكالات

قالت وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، إنها "أوقفت أفرادا ينتمون لخليتين تابعتين للاستخبارات السعودية والإماراتية تدير أنشطة وصفتها بالتخريبية".





وقال المتحدث باسم وزارة داخلية الحوثيين، العميد عبدالخالق العجري: "كشفنا خليتين تديرهما الاستخبارات السعودية والإماراتية للقيام بأعمال فوضى وأنشطة تخريبية للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية"، وذلك حسب قناة "المسيرة".





وتابع: أن "الخلية الأولى التي تديرها السعودية، يتزعمها الفار من وجه العدالة، محمد عبد الله القوسي، وزير الداخلية الأسبق، ابتداء بالاستقطاب والتدريب"، مؤكدا "القبض على عدد من أفراد الخلية".



ولفت إلى أن "أغراض الخلية تمثلت في عمليات تجسسية خاصة تستهدف الدفاع الجوي والقوة الصاروخية"، فضلا عن "اختراق كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال تكثيف عملية استقطاب العاملين فيها".





وأضاف: "أسقطنا خلية تخريبية أخرى تدار من قبل المخابرات الإماراتية عبر الخائن الفار من وجه العدالة عمار محمد عبد الله صالح وكيل جهاز الأمن القومي سابقا"، موضحا أن "أهدافها تمثلت في تجنيد خونة لصالح دول العدوان في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخاصة بها ونشاط هذه المؤسسات"، حسب وصفه.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه في "الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير/شباط 2020 سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للقوات الحكومية ".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، إنها "أوقفت أفرادا ينتمون لخليتين تابعتين للاستخبارات السعودية والإماراتية تدير أنشطة وصفتها بالتخريبية".وقال المتحدث باسم وزارة داخلية الحوثيين، العميد عبدالخالق العجري: "كشفنا خليتين تديرهما الاستخبارات السعودية والإماراتية للقيام بأعمال فوضى وأنشطة تخريبية للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية"، وذلك حسب قناة "المسيرة".وتابع: أن "الخلية الأولى التي تديرها السعودية، يتزعمها الفار من وجه العدالة، محمد عبد الله القوسي، وزير الداخلية الأسبق، ابتداء بالاستقطاب والتدريب"، مؤكدا "القبض على عدد من أفراد الخلية".ولفت إلى أن "أغراض الخلية تمثلت في عمليات تجسسية خاصة تستهدف الدفاع الجوي والقوة الصاروخية"، فضلا عن "اختراق كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال تكثيف عملية استقطاب العاملين فيها".وأضاف: "أسقطنا خلية تخريبية أخرى تدار من قبل المخابرات الإماراتية عبر الخائن الفار من وجه العدالة عمار محمد عبد الله صالح وكيل جهاز الأمن القومي سابقا"، موضحا أن "أهدافها تمثلت في تجنيد خونة لصالح دول العدوان في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخاصة بها ونشاط هذه المؤسسات"، حسب وصفه.وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه في "الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير/شباط 2020 سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للقوات الحكومية ".







الحوثي خليتين السعودية



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