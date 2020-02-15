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مسلح حوثي يقدم على قتل سائق سيارة أجرة لم يفسح له الطريق في شميلة بصنعاء

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*يمن برس - خاص

أقدم مسلح حوثي يقود طقم تابع للمليشيا على قتل سائق تاكسي أجرة في حي شميلة بمدينة صنعاء.

وقال شهود عيان ان سائق سيارة شبح (طقم) تتبع مليشيا الحوثي، أقدم صباح اليوم السبت على قتل سائق سيارة تاكسي أجرة في حي شميلة بمدينة صنعاء.

وأوضح شهود العيان ان سائق الطقم طلب من سائق التاكسي بإفساح الطريق له إلا ان سائق التاكسي لم يتمكن من ذلك نتيجة الازدحام المروري في الشارع قبل ان يقدم المسلح الحوثي من النزول من على متن الطقم الذي يقوده نحو سائق التاكسي وارداه قتيلاً.

وأكد الشهود ان المسلح الحوثي أطلق عدة أعيرة نارية بشكل متعمد صوب سائق التاكسي اردته قتيلاً على الفور، مؤكدين ان القاتل عاد إلى الطقم الذي يستقله دون عناء وواصل طريقه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم مسلح حوثي يقود طقم تابع للمليشيا على قتل سائق تاكسي أجرة في حي شميلة بمدينة صنعاء.وقال شهود عيان ان سائق سيارة شبح (طقم) تتبع مليشيا الحوثي، أقدم صباح اليوم السبت على قتل سائق سيارة تاكسي أجرة في حي شميلة بمدينة صنعاء.وأوضح شهود العيان ان سائق الطقم طلب من سائق التاكسي بإفساح الطريق له إلا ان سائق التاكسي لم يتمكن من ذلك نتيجة الازدحام المروري في الشارع قبل ان يقدم المسلح الحوثي من النزول من على متن الطقم الذي يقوده نحو سائق التاكسي وارداه قتيلاً.وأكد الشهود ان المسلح الحوثي أطلق عدة أعيرة نارية بشكل متعمد صوب سائق التاكسي اردته قتيلاً على الفور، مؤكدين ان القاتل عاد إلى الطقم الذي يستقله دون عناء وواصل طريقه.







الحوثي صنعاء جرائم قتل



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