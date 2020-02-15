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المنطقة العسكرية السادسة : المعارك مستمرة في الجوف والحوثيون لم يتقدموا شبرا واحدا

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*يمن برس -الجوف

أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي أن عناصر جماعة الحوثي لم يتقدموا شبراً واحد في محافظة الجوف.



وقال الهدي في تصريح صحفي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك لا تزال مستمرة على حدود المنطقة العسكرية السابعة في جبال الجرشب و يام التابعة لمديرية نهم.



وأشار الى أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل والتحالف العربي وجهت ضربات قوية وقاسية للحوثيين خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".



وأوضح أن جماعة الحوثي لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها في الجوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي أن عناصر جماعة الحوثي لم يتقدموا شبراً واحد في محافظة الجوف.وقال الهدي في تصريح صحفي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك لا تزال مستمرة على حدود المنطقة العسكرية السابعة في جبال الجرشب و يام التابعة لمديرية نهم.وأشار الى أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل والتحالف العربي وجهت ضربات قوية وقاسية للحوثيين خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".وأوضح أن جماعة الحوثي لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها في الجوف.







المنطقة العسكرية السادسة الجوف الهدي



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