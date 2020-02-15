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بسبب الطبعة الجديدة..حوثيون يقتحمون منزل مالك شركة صرافة وينهبون 200 مليون ريال في صنعاء

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حوثيون

*يمن برس -صنعاء

اقتحم مسلحون حوثيون اليوم السبت، منزل مالك شركة المجذوب للصرافة في العاصمة صنعاء شمال البلاد .



وقالت مصادر مصرفية إن جماعة الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام منزل المجذوب للصرافة، في أمانة العاصمة "صنعاء"ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.



وذكرت المصادر، أن الجماعة اختطفت أربعة من أفراد أسرة المجذوب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد أعلنت نهاية العام الماضي منع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين، وشنت العديد من الحملات الأمنية ضد ملاك شركات الصرافة والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية.



يشار إلى أن جماعة الحوثي عمدت خلال الفترة الماضية إلى السطو والسيطرة على أموال شركات وملاك محلات صرافة بصنعاء بمبرر منع تداول العملة الجديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اقتحم مسلحون حوثيون اليوم السبت، منزل مالك شركة المجذوب للصرافة في العاصمة صنعاء شمال البلاد .وقالت مصادر مصرفية إن جماعة الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام منزل المجذوب للصرافة، في أمانة العاصمة "صنعاء"ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.وذكرت المصادر، أن الجماعة اختطفت أربعة من أفراد أسرة المجذوب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد أعلنت نهاية العام الماضي منع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين، وشنت العديد من الحملات الأمنية ضد ملاك شركات الصرافة والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية.يشار إلى أن جماعة الحوثي عمدت خلال الفترة الماضية إلى السطو والسيطرة على أموال شركات وملاك محلات صرافة بصنعاء بمبرر منع تداول العملة الجديدة.







حوثيون المجذوب صنعاء



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