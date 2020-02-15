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انقطاع تام للتيار الكهربائي في عدن
السبت, 15 فبراير, 2020 09:30:00 مساءً

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انقطاع تام للتيار الكهربائي في عدن
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*يمن برس - عدن
 انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن معظم مديريات محافظة عدن، جنوبي اليمن، السبت، نتيجة خلل فني، بحسب مصدر حكومي.

وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، على صفحته بـ”فيسبوك”، إن محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن “خرجت عن الخدمة بالكامل، نتيجة خلل فني في خطوط نقل الطاقة بمنطقة دار سعد 1 بعدن”.

وأشار إلى أن المهندسين والفنيين في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن يعملون بشكل متواصل لإصلاح الخلل، وعودة المنظومة للعمل خلال الساعات القادمة.

وقدم المسبحي اعتذاره للسادة المشتركين عن المضايقات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي والخارجة عن إرادة المؤسسة، حسب قوله.

وتعاني عدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تبلغ ذروتها منتصف العام، تزامنًا مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانًا 40.


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خاص - يمن برس

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