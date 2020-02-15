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التحالف يفتح تحقيقاً حول سقوط ضحايا من المدنيين بغارات في الجوف

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فتح تحقيق في التقارير التي تحدثت عن سقوط مدنيين بغارات جوية في محافظة الجوف (شمالي اليمن).



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة (الجوف).



وأضاف العقيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.



وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق اليوم السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف، بعد إعلان سابق للحوثيين حول إسقاط الطائرة.



وكانت جماعة الحوثي اتهمت التحالف الذي السعودية في اليمن، بشن ضربات جوية اليوم، السبت، أسفرت عن مقتل 30 شخصا بينهم مدنيون في محافظة الجوف.



وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين سقطوا بغارات طائرات التحالف أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة الحربية من نوع توريندو التي أسقطتها الدفاعات الجوية لقواتها في مديرية المصلوب بالجوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فتح تحقيق في التقارير التي تحدثت عن سقوط مدنيين بغارات جوية في محافظة الجوف (شمالي اليمن).وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة (الجوف).وأضاف العقيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق اليوم السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف، بعد إعلان سابق للحوثيين حول إسقاط الطائرة.وكانت جماعة الحوثي اتهمت التحالف الذي السعودية في اليمن، بشن ضربات جوية اليوم، السبت، أسفرت عن مقتل 30 شخصا بينهم مدنيون في محافظة الجوف.وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين سقطوا بغارات طائرات التحالف أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة الحربية من نوع توريندو التي أسقطتها الدفاعات الجوية لقواتها في مديرية المصلوب بالجوف.







التحالف تحقيق قصف مدنيين



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