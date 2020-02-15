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الطفل هشام اليمني يتأهل لنهائيات برنامج "ذا فويس كيدز"
السبت, 15 فبراير, 2020 10:40:00 مساءً

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الطفل هشام اليمني يتأهل لنهائيات برنامج "ذا فويس كيدز"
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*يمن برس - خاص
تأهل الطفل اليمني هشام اليمني، مساء اليوم السبت، إلى مرحلة المواجهات الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يبث على قناة MBC.

واختارت الفنانة ناسي عجرم الطفل الموهوب هشام اليمني كأول متسابق من فريقها يتأهل لمرحلة المواجهات الأخيرة في البرنامج الشهير.

يأتي ذلك عقب تميزه في أداء أغنية "ياسلام على حبي وحبك" لفريد الأطرش مع الطفل الفلسطيني إياد قدوره والطفلة التونسية نسرين بوشناق.

وانطلقت مساء اليوم السبت مرحلة المواجهات ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" على قناة MBC.
 


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خاص - يمن برس

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