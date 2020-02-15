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طلاب اليمن في الصين يطلقون صيحة الاستغاثة الأخيرة ويستنجدون برئيس الجمهورية

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طالبة يمنية في الصين تدعو لإجلائها من مدينة ووهان

*يمن برس - خاص

ناشد المبتعثون اليمنيون في الصين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بسرعة إجلاء الطلاب الموجودين في مدينة ووهان الصينية، التي فرضت عليها السلطات هناك حجراً صحياً بسبب انتشار فيروس كورونا.



وشكا الطلاب اليمنيون في مناشدة عاجلة بعثوها للرئيس هادي اليوم السبت، من تجاهل الحكومة لمناشداتهم المتكررة وإهمالها وتقصيرها في القيام بمسؤوليتها في الحفاظ على حياة الطلاب ورفع المعاناة التي تعتري كل الطلاب في عموم الصين.



وطالبوا في المناشدة التي حصل "يمن برس" على نسخة منها، ببتقديم الدعم والرعاية لبقية الطلاب في عموم الصين أسوة بغيرهم ورفع معنوياتهم المنهارة والذين يعيشون ظروف صعبة مع تفشي الوباء وتوسع الحجر الصحي على كل المدن.



كما طالبوا بتقديم الدعم والرعاية لبقية الطلاب في عموم الصين أسوة بغيرهم ورفع معنوياتهم المنهارة والذين يعيشون ظروف صعبة مع تفشي الوباء وتوسع الحجر الصحي على كل المدن.



ويدرس نحو 170 طالب يمني في مدينة ووهان الصينية -مركز انتشار فيروس كورونا القاتل ويقضون اليوم كله، منذ نحو شهر، داخل السكن الجامعي الذي تحول إلى ما يشبه السجن، بعد إجلاء جميع الدول طلابها ما عدا اليمن.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناشد المبتعثون اليمنيون في الصين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بسرعة إجلاء الطلاب الموجودين في مدينة ووهان الصينية، التي فرضت عليها السلطات هناك حجراً صحياً بسبب انتشار فيروس كورونا.وشكا الطلاب اليمنيون في مناشدة عاجلة بعثوها للرئيس هادي اليوم السبت، من تجاهل الحكومة لمناشداتهم المتكررة وإهمالها وتقصيرها في القيام بمسؤوليتها في الحفاظ على حياة الطلاب ورفع المعاناة التي تعتري كل الطلاب في عموم الصين.وطالبوا في المناشدة التي حصل "يمن برس" على نسخة منها، ببتقديم الدعم والرعاية لبقية الطلاب في عموم الصين أسوة بغيرهم ورفع معنوياتهم المنهارة والذين يعيشون ظروف صعبة مع تفشي الوباء وتوسع الحجر الصحي على كل المدن.كما طالبوا بتقديم الدعم والرعاية لبقية الطلاب في عموم الصين أسوة بغيرهم ورفع معنوياتهم المنهارة والذين يعيشون ظروف صعبة مع تفشي الوباء وتوسع الحجر الصحي على كل المدن.ويدرس نحو 170 طالب يمني في مدينة ووهان الصينية -مركز انتشار فيروس كورونا القاتل ويقضون اليوم كله، منذ نحو شهر، داخل السكن الجامعي الذي تحول إلى ما يشبه السجن، بعد إجلاء جميع الدول طلابها ما عدا اليمن.







اليمن طلاب الصين



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