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ملثّم يقتل مغترب يمني في أمريكا ويلوذ بالفرار (صورة)
السبت, 15 فبراير, 2020 11:30:00 مساءً

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ملثّم يقتل مغترب يمني في أمريكا ويلوذ بالفرار (صورة)
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*يمن برس - خاص
لقي مغترب يمني في أمريكا مصرعه، اليوم السبت، في هجوم مسلح على متجره في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت صفحة المغتربين اليمنيين في أمريكا على "فيسبوك" إن الشاب اليمني "يحيى المنتصر" قتل بعد إصابته بعيارين ناريين في الرقبة أطلقها مسلح ملثم هاجم متجره في منطقة البرنكس بنيويورك.

وأشارت إلى أن المسلح الملثم تمكن من الفرار عقب تنفيذ جريمته فيما فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقاً في الحادثة.

وقتل عشرات المغتربين اليمنيين في أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية في حوادث سطو مسلح مماثلة في مختلف الولايات الأمريكية.
 


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خاص - يمن برس

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