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ناشطون يتحدثون عن حدث تاريخي سيشهده اليمن في الجمعة القادمة

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*يمن برس - خاص

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً يدعو إلى إنتفاضة شعبية عارمة في مختلف محافظات اليمن لإنهاء الحرب المأساوية في البلاد. ويتحدث المنشور المتداول عن انتفاضة شعبية ستنطلق الجمعة القادمة 21 فبراير 2020، واصفاً إياها بحدث تاريخي ستشهده اليمن. وبحسب المنشور المتداول فإن الانتفاضة تهدف إلى إعادة القرار بيد الشعب وقلب الطاولة على الأطراف الخارجية التي قال انها تدير الصراع في اليمن وتعمل على إطالته. ورصد "يمن برس" المنشور المتداول وهنا يعيد نشره كما ورد : و حدث عظيم سيشهده #اليمن في 21 فبراير 2020 انشر وشارك بقدر حبك لليمن اليمن على موعد مع #انتفاضة_شعبية عارمة ستنطلق يوم الجمعة 21 فبراير 2020م، في جميع المحافظات اليمنية ضد مليشيا #الحوثي الانقلابية بالتزامن مع تحرك عسكري لأبطال #الجيش الوطني في مختلف الجبهات. الشعب اليمني العظيم سيخرج اللعبة من أيدي الأطراف التي تدير الصراع في اليمن وتعمل على استطالته، وسيعيد زمام الأمور إلى يده، وسينهي مأساته التي باتت تنذر بكارثة كبيرة وعواقب وخيمة في حال استمرت الحرب واستطالت أكثر. دعوة إلى كل أبناء الشعب اليمني العظيم إلى الخروج يوم الجمعة 21 فبراير 2020 في انتفاضة شعبية مسلحة في كل المدن والقرى ضد مليشيا الحوثي فهي أوهن من بيت العنكبوت وهي مصدر الداء وسبب الحروب والدمار في اليمن ومبرر لها وللتدخل الخارجي. دعوة إلى كل الكتاب والصحفيين والناشطين وكافة رواد ومستخدمي مواقع التواصل إلى توحيد الخطاب الاعلامي والتعبئة العامة والتوعية والحث على المشاركة في الانتفاضة الشعبية الموحدة التي ستنطلق يوم الجمعة 21 فبراير 2020. الثورة الشعبية هي أعظم وأعتى سلاح ولا خلاص لليمن إلا بثورة شعبية تعيد لليمن كرامته وتوقف الصغار العابثين عند حدهم فهم أوهن وأجبن اللصوص ولا يقوون على الوقوف أمام صوت الشعب الثائر. دعوة إلى الجميع إلى إرفاق هذه الهاشتاقات للمنشورات والمقالات #موعدنا_جمعة_21_فبراير_2020 #الحوثي_عدو_الجميع #اليمن_ملك_الشعب #لا_صوت_يعلو_على_صوت_الشعب #ثورة_الشعب_اليمني_العظيم #موعدنا_21_فبراير_2020 #جمعة_الخلاص_21_فبراير_2020





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً يدعو إلى إنتفاضة شعبية عارمة في مختلف محافظات اليمن لإنهاء الحرب المأساوية في البلاد. ويتحدث المنشور المتداول عن انتفاضة شعبية ستنطلق الجمعة القادمة 21 فبراير 2020، واصفاً إياها بحدث تاريخي ستشهده اليمن. وبحسب المنشور المتداول فإن الانتفاضة تهدف إلى إعادة القرار بيد الشعب وقلب الطاولة على الأطراف الخارجية التي قال انها تدير الصراع في اليمن وتعمل على إطالته. ورصد "يمن برس" المنشور المتداول وهنا يعيد نشره كما ورد : و حدث عظيم سيشهده #اليمن في 21 فبراير 2020 انشر وشارك بقدر حبك لليمن اليمن على موعد مع #انتفاضة_شعبية عارمة ستنطلق يوم الجمعة 21 فبراير 2020م، في جميع المحافظات اليمنية ضد مليشيا #الحوثي الانقلابية بالتزامن مع تحرك عسكري لأبطال #الجيش الوطني في مختلف الجبهات. الشعب اليمني العظيم سيخرج اللعبة من أيدي الأطراف التي تدير الصراع في اليمن وتعمل على استطالته، وسيعيد زمام الأمور إلى يده، وسينهي مأساته التي باتت تنذر بكارثة كبيرة وعواقب وخيمة في حال استمرت الحرب واستطالت أكثر. دعوة إلى كل أبناء الشعب اليمني العظيم إلى الخروج يوم الجمعة 21 فبراير 2020 في انتفاضة شعبية مسلحة في كل المدن والقرى ضد مليشيا الحوثي فهي أوهن من بيت العنكبوت وهي مصدر الداء وسبب الحروب والدمار في اليمن ومبرر لها وللتدخل الخارجي. دعوة إلى كل الكتاب والصحفيين والناشطين وكافة رواد ومستخدمي مواقع التواصل إلى توحيد الخطاب الاعلامي والتعبئة العامة والتوعية والحث على المشاركة في الانتفاضة الشعبية الموحدة التي ستنطلق يوم الجمعة 21 فبراير 2020. الثورة الشعبية هي أعظم وأعتى سلاح ولا خلاص لليمن إلا بثورة شعبية تعيد لليمن كرامته وتوقف الصغار العابثين عند حدهم فهم أوهن وأجبن اللصوص ولا يقوون على الوقوف أمام صوت الشعب الثائر. دعوة إلى الجميع إلى إرفاق هذه الهاشتاقات للمنشورات والمقالات #موعدنا_جمعة_21_فبراير_2020 #الحوثي_عدو_الجميع #اليمن_ملك_الشعب #لا_صوت_يعلو_على_صوت_الشعب #ثورة_الشعب_اليمني_العظيم #موعدنا_21_فبراير_2020 #جمعة_الخلاص_21_فبراير_2020







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