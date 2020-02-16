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"تجاهل تهديد كيم".. إعدام مسؤول كوري شمالي بسبب "كورونا"

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*يمن برس - متابعات



أعدم مسؤول كوري شمالي بالرصاص لذهابه إلى حمام عام بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي بعد عودته من الصين بحسب قرار للنظام يشمل كل العائدين من بكين مؤخرا.



وذكرت تقارير وسائل الاعلام الكورية الجنوبية أنه تم القبض على المسؤول التجاري وأعدم على الفور بعد أن خاطر بانتشار الفيروس القاتل، حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل.



وقالت مصادر إن المسؤول وضع في الحجر بعد أن سافر الى الصين مع زعيم البلاد كيم جونغ-أون، لكنه تجاهل تهديد الزعيم بـ "الحكم بموجب القانون العسكري" ضد أي شخص يغادر الحجر الصحي دون موافقة.



وأشارت الصحيفة إلى أنَّ ذهاب المسؤول التجاري إلى الحمام العمومي من الممكن أن ينشر فيروس كورونا.



يذكر أنَّ المسؤول التجاري الذي تمَّ إعدامه، كان برفقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في آخر زيارة له إلى الصين.



واتخذت كوريا الشمالية إجراءات مشددة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت بإعلاق حدودها مع الصين بشكل كامل.



وزار زعيم كوريا الشمالية الصين في يونيو 2019م، في أول زيارة له لبكين منذ 14 عامًا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعدم مسؤول كوري شمالي بالرصاص لذهابه إلى حمام عام بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي بعد عودته من الصين بحسب قرار للنظام يشمل كل العائدين من بكين مؤخرا.وذكرت تقارير وسائل الاعلام الكورية الجنوبية أنه تم القبض على المسؤول التجاري وأعدم على الفور بعد أن خاطر بانتشار الفيروس القاتل، حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل.وقالت مصادر إن المسؤول وضع في الحجر بعد أن سافر الى الصين مع زعيم البلاد كيم جونغ-أون، لكنه تجاهل تهديد الزعيم بـ "الحكم بموجب القانون العسكري" ضد أي شخص يغادر الحجر الصحي دون موافقة.وأشارت الصحيفة إلى أنَّ ذهاب المسؤول التجاري إلى الحمام العمومي من الممكن أن ينشر فيروس كورونا.يذكر أنَّ المسؤول التجاري الذي تمَّ إعدامه، كان برفقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في آخر زيارة له إلى الصين.واتخذت كوريا الشمالية إجراءات مشددة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت بإعلاق حدودها مع الصين بشكل كامل.وزار زعيم كوريا الشمالية الصين في يونيو 2019م، في أول زيارة له لبكين منذ 14 عامًا.







كوريا الشمالية اعدام كورونا



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