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نقل جرحى عملية الإنقاذ في الجوف للعلاج في السعودية

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*يمن برس - متابعات



كشفت مصادر محلية من محافظة الجوف عن استعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ التي نفذها التحالف بموقع سقوط الطائرة من نوع تورنيدو.



وأكدت المصادر أنه سيتم نقلى الجرحى الى مستشفيات بالمملكة العربية السعودية لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، والتي تمثل بادرة إنسانية نابعة من التزام التحالف الأخلاقي والقانوني بعملياته العسكرية.



وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن الشبت، عن فتح تحقيق في التقارير التي تحدثت عن سقوط مدنيين بغارات جوية في محافظة الجوف (شمالي اليمن).



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة (الجوف).



وأضاف العقيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.



وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق، السبت، عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف، بعد إعلان سابق للحوثيين حول إسقاط الطائرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر محلية من محافظة الجوف عن استعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ التي نفذها التحالف بموقع سقوط الطائرة من نوع تورنيدو.وأكدت المصادر أنه سيتم نقلى الجرحى الى مستشفيات بالمملكة العربية السعودية لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، والتي تمثل بادرة إنسانية نابعة من التزام التحالف الأخلاقي والقانوني بعملياته العسكرية.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن الشبت، عن فتح تحقيق في التقارير التي تحدثت عن سقوط مدنيين بغارات جوية في محافظة الجوف (شمالي اليمن).وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش اليمني بمحافظة (الجوف).وأضاف العقيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق، السبت، عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف، بعد إعلان سابق للحوثيين حول إسقاط الطائرة.







الجوف الجرحى السعودية



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