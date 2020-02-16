الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / مؤذن الحرم المكي يوضح سبب قطعه أذان العشاء الخميس الماضي

مؤذن الحرم المكي يوضح سبب قطعه أذان العشاء الخميس الماضي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا، المتابعين عن حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وطبيعية.



ووصف الملا في حديثه إلى "العربية نت "، قطعه أذان العشاء يوم الخميس، بالعارض الصحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط، مؤكداً بأنه يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي.



جاء ذلك حينما راج مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر من خلاله الشيخ علي ملا ولم يكمل رفع أذان صلاة العشاء يوم الخميس.



فعندما بدأ برفع الأذان، بدى صوته تعباً الأمر الذي دفع بالمؤذن هاشم السقاف إلى إكمال رفع الأذان بدلاً عنه.



ويعد الشيخ علي أحمد ملا مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاما.



وعُرف بكونه صاحب نبرة صوتية مميزة ومعروفة للمسجد الحرام حول العالم، ولقبه البعض بـ "بلال الحرم".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا، المتابعين عن حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وطبيعية.ووصف الملا في حديثه إلى "العربية نت "، قطعه أذان العشاء يوم الخميس، بالعارض الصحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط، مؤكداً بأنه يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي.جاء ذلك حينما راج مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر من خلاله الشيخ علي ملا ولم يكمل رفع أذان صلاة العشاء يوم الخميس.فعندما بدأ برفع الأذان، بدى صوته تعباً الأمر الذي دفع بالمؤذن هاشم السقاف إلى إكمال رفع الأذان بدلاً عنه.ويعد الشيخ علي أحمد ملا مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاما.وعُرف بكونه صاحب نبرة صوتية مميزة ومعروفة للمسجد الحرام حول العالم، ولقبه البعض بـ "بلال الحرم".







الحرم المكي الشيخ علي ملا الأذان



شارك الخبر أصدقاءك:



376

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







