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الأمم المتحدة تعلن مقتل 31 مدنياً بغارات للتحالف في الجوف
الأحد, 16 فبراير, 2020 02:20:00 صباحاً

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الأمم المتحدة تعلن مقتل 31 مدنياً بغارات للتحالف في الجوف
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*يمن برس - متابعات
قتل 31 مدنيا وأصيب 12 آخرون في غارات جوية شنها التحالف العربي بعد تحطم إحدى طائراته في محافظة الجوف، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة السبت.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "تشير التقارير الميدانية الأولية إلى أنه في 15 فبراير، قتل ما يصل إلى 31 مدنيا وأصيب 12 آخرون في غارات" في محافظة الجوف.

وبحسب البيان "قام الشركاء في المجال الإنساني بنشر فرق الاستجابة السريعة لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا"، مشيرا إلى نقل العديد منهم إلى مستشفيات في الجوف وصنعاء لتلقي العلاج.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف (شمالي اليمن) فيمى تبنى الحوثيون اسقاطها.
 


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خاص - يمن برس

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