الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الأمم المتحدة تعلن مقتل 31 مدنياً بغارات للتحالف في الجوف

الأمم المتحدة تعلن مقتل 31 مدنياً بغارات للتحالف في الجوف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

قتل 31 مدنيا وأصيب 12 آخرون في غارات جوية شنها التحالف العربي بعد تحطم إحدى طائراته في محافظة الجوف، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة السبت.



وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "تشير التقارير الميدانية الأولية إلى أنه في 15 فبراير، قتل ما يصل إلى 31 مدنيا وأصيب 12 آخرون في غارات" في محافظة الجوف.



وبحسب البيان "قام الشركاء في المجال الإنساني بنشر فرق الاستجابة السريعة لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا"، مشيرا إلى نقل العديد منهم إلى مستشفيات في الجوف وصنعاء لتلقي العلاج.



وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف (شمالي اليمن) فيمى تبنى الحوثيون اسقاطها.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل 31 مدنيا وأصيب 12 آخرون في غارات جوية شنها التحالف العربي بعد تحطم إحدى طائراته في محافظة الجوف، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة السبت.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "تشير التقارير الميدانية الأولية إلى أنه في 15 فبراير، قتل ما يصل إلى 31 مدنيا وأصيب 12 آخرون في غارات" في محافظة الجوف.وبحسب البيان "قام الشركاء في المجال الإنساني بنشر فرق الاستجابة السريعة لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا"، مشيرا إلى نقل العديد منهم إلى مستشفيات في الجوف وصنعاء لتلقي العلاج.وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف (شمالي اليمن) فيمى تبنى الحوثيون اسقاطها.







اليمن غارات الجوف



شارك الخبر أصدقاءك:



181

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







