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إيرادات حضرموت ترتفع لأكثر من 43 مليار ريال يمني خلال العام المنصرم
الأحد, 16 فبراير, 2020 10:38:00 صباحاً

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إيرادات حضرموت ترتفع لأكثر من 43 مليار ريال يمني خلال العام المنصرم
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*يمن برس - متابعة خاصة

بلغت إيرادات الجمارك بوادي وصحراء حضرموت، أكثر من 43 مليار و400 مليو ريال يمني (الدولار= 600)، العام الماضي بزيادة 10 مليارات ريال عن عام 2018م.

جاء ذلك، في تصريحات لمدير مكتب الجمارك بالحافظة، عاشور قفزان، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). 

وأرجع "قفزان" أسباب الزيادة إلى جهود الإدارة والعاملين على تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتدفق المغتربين، وخروج نهائي وترسيم سياراتهم وآلياتهم المصاحبة معهم وزيادة الاستيراد من قبل المستثمرين عبر منفذ الوديعة البري، واستمرار الرحلات الجوية بمطار سيئون الدولي، إلى جانب ترسيم المواطنين لسيارتهم وألياتهم. 

ولفت مدير الجامك إلى صدور قرار وزير المالية بشأن تمديد فترة التخفيض لمدة شهرين اعتبارًا من 1 يناير الجاري وحتى 29 فبراير الجاري.

وأهاب مدير عام الجمارك بكافة المغتربين والمواطنين الذين يرغبون ترسيم سيارتهم وآلياتهم بسرعة التوجه إلى مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى خلال فترة التمديد.


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خاص - يمن برس

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