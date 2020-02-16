الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إيرادات حضرموت ترتفع لأكثر من 43 مليار ريال يمني خلال العام المنصرم

إيرادات حضرموت ترتفع لأكثر من 43 مليار ريال يمني خلال العام المنصرم

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



بلغت إيرادات الجمارك بوادي وصحراء حضرموت، أكثر من 43 مليار و400 مليو ريال يمني (الدولار= 600)، العام الماضي بزيادة 10 مليارات ريال عن عام 2018م.



جاء ذلك، في تصريحات لمدير مكتب الجمارك بالحافظة، عاشور قفزان، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



وأرجع "قفزان" أسباب الزيادة إلى جهود الإدارة والعاملين على تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتدفق المغتربين، وخروج نهائي وترسيم سياراتهم وآلياتهم المصاحبة معهم وزيادة الاستيراد من قبل المستثمرين عبر منفذ الوديعة البري، واستمرار الرحلات الجوية بمطار سيئون الدولي، إلى جانب ترسيم المواطنين لسيارتهم وألياتهم.



ولفت مدير الجامك إلى صدور قرار وزير المالية بشأن تمديد فترة التخفيض لمدة شهرين اعتبارًا من 1 يناير الجاري وحتى 29 فبراير الجاري.



وأهاب مدير عام الجمارك بكافة المغتربين والمواطنين الذين يرغبون ترسيم سيارتهم وآلياتهم بسرعة التوجه إلى مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى خلال فترة التمديد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بلغت إيرادات الجمارك بوادي وصحراء حضرموت، أكثر من 43 مليار و400 مليو ريال يمني (الدولار= 600)، العام الماضي بزيادة 10 مليارات ريال عن عام 2018م.جاء ذلك، في تصريحات لمدير مكتب الجمارك بالحافظة، عاشور قفزان، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).وأرجع "قفزان" أسباب الزيادة إلى جهود الإدارة والعاملين على تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتدفق المغتربين، وخروج نهائي وترسيم سياراتهم وآلياتهم المصاحبة معهم وزيادة الاستيراد من قبل المستثمرين عبر منفذ الوديعة البري، واستمرار الرحلات الجوية بمطار سيئون الدولي، إلى جانب ترسيم المواطنين لسيارتهم وألياتهم.ولفت مدير الجامك إلى صدور قرار وزير المالية بشأن تمديد فترة التخفيض لمدة شهرين اعتبارًا من 1 يناير الجاري وحتى 29 فبراير الجاري.وأهاب مدير عام الجمارك بكافة المغتربين والمواطنين الذين يرغبون ترسيم سيارتهم وآلياتهم بسرعة التوجه إلى مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى خلال فترة التمديد.







حضرموت إيرادات ارتفاع



شارك الخبر أصدقاءك:



194

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







