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الأمم المتحدة تندد بمقتل 31 مدنيًا في غارات للتحالف بالجوف
الأحد, 16 فبراير, 2020 12:21:00 مساءً

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الأمم المتحدة تندد بمقتل 31 مدنيًا في غارات للتحالف بالجوف
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*يمن برس - متابعة خاصة

نددت الأمم المتحدة بمقتل 31 مدنيًا، بغارة جوية لطيران التحالف العربي الداعم للشرعية، في محافظة الجوف، شال شرق اليمن، يوم أمس السبت.

جاء ذلك في بيان لـ "ليز غراندي" منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في البيان أن "التقارير الميدانية الأولية  تشير إلى أنه في 15 من شباط/فبراير، قتل ما يصل إلى 31 مدنيا واصيب 12 اخرون في غارات" في محافظة الجوف.

وبحسب غراندي فإنه "وفقاً للقانون الانساني الدولي، الأطراف التي تلجأ لاستخدام القوة ملزمة بحماية المدنيين. خمس سنوات من هذا النزاع انقضت وما يزال المتحاربون غير قادرين على الالتزام بهذه المسؤولية. هذا أمر صادم".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بغارات شنتها طائرات التحالف العربي على محافظة الجوف.

من جهته قال متحدث التحالف العربي العقيد المالكي في تصريح لوكالة الانباء السعودية (واس)، إنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين أثناء عملية البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.


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خاص - يمن برس

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