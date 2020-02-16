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صعود جنوني للدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن (السعر الآن)
الأحد, 16 فبراير, 2020 02:19:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه المستمر والمخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 16 فبراير 2020 كما رصدها(يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 173
الدولار : 657.5
الإماراتي : 176
العماني : 1685
ذهب كسر 21 : 28,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 173.5
الدولار : 661
الإماراتي : 178.5
العماني : 1710
ذهب كسر 21 : 28,600
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