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فتاة شابة تلقى مصرعها خلال مسابقة تناول الكعك..هذا ما حدث !
الأحد, 16 فبراير, 2020 02:36:00 مساءً

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فتاة شابة تلقى مصرعها خلال مسابقة تناول الكعك..هذا ما حدث !
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*يمن برس -متابعة خاصة
لقيت فتاة روسية في العاصمة موسكو مصرعها بسبب اختناقها بكعكة أثناء مشاركتها في مسابقة لتناول الحلويات.

ووفقا لوسائل إعلام روسية وقع الحادث يوم أمس السبت في أحد مقاهي العاصمة عندما حاولت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما ابتلاع عدة حلويات دفعة واحدة خلال المشاركة في مسابقة لتناول الكعك، الأمر الذي تسبب في اختناقها.

وبحسب وسائل الإعلام باءت محاولات الحاضرين في إنقاذها بالفشل، ونقلها أصدقاؤها إلى المستشفى إلا أن الأوان قد فات وتوفيت الفتاة.


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خاص - يمن برس

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