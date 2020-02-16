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شرطة تعز تصدر بياناً تحذيرياً عقب دعوات لمسيرات جماهيرية في المحافظة

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قوات أمنية في تعز

*يمن برس -تعز

حذرت شرطة محافظة تعز، مساء السبت، من أي اختلالات أمنية قد تحدث خلال تظاهرة اليوم الأحد.



وقالت الشرطة في بيان لها، إن "التظاهر والتعبير عن الرأي حق مكفول ومشروع لجميع المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا سواء عبر الوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات وكافة أشكال التعبير عن الرأي، بطرق سلمية يكفلها القانون".



واعتبرت الشرطة دعوات التظاهر صبا الأحد أنها "حق مكفول"، داعيةً منظمي التظاهرة، والمواطنين "الالتزام بالطرق السلمية والحفاظ على مسار التظاهرة من أي إنحراف".



كما دعت الشرطة القائمين على التظاهرة "للتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإشعارها بمسار التظاهرة، والتعاون مع رجال الأمن لضمان سلامة الإجراءات، وسلمية المسار وتفويت الفرصة على المندسين والراغبين في إشعال الفوضى والدفاع عن المطلوبين أمنيًا".



وتعهدت شرطة تعز "باتخاذ كافة إجراءاتها القانونية لحماية المتظاهرين، وحماية الأمن العام، والممتلكات العامة". متوعدة بمواجهة "أي إنحراف بالأساليب التي كفلها القانون".



يأتي ذلك عقب دعوة أبناء قبائل مديريتي شرعب السلام والرونة إلى الخروج صباح الأحد في مسيرة شعبية حاشدة.



وندد منظمي المسيرة في بيان مقتضب لما وصفوها بـ" المجازر" التي حدثت في منطقة وادي القاضي والتي استهدف فيها بناء قبائل شرعب السلام والرونة من قبل من أسموها بـ "مليشيات تتغطى بلباس الأمن استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة".



ومساء الثلاثاء الفائت، دارت اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة تتبع كلاً من "عبدالرحمن غدر وغزوان المخلافي" في منطقة وادي القاضي وسط المدينة بعد ساعات من اشتباكات درات في حي عمار بن ياسر بين مجاميع "خارجة عن النظام والقانون" حسب وصف بيان صادر عن شرطة تعز يوم الأربعاء.



ويعتبر غزوان و عبدالرحمن غدر جنديان ضمن قوات الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذرت شرطة محافظة تعز، مساء السبت، من أي اختلالات أمنية قد تحدث خلال تظاهرة اليوم الأحد.وقالت الشرطة في بيان لها، إن "التظاهر والتعبير عن الرأي حق مكفول ومشروع لجميع المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا سواء عبر الوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات وكافة أشكال التعبير عن الرأي، بطرق سلمية يكفلها القانون".واعتبرت الشرطة دعوات التظاهر صبا الأحد أنها "حق مكفول"، داعيةً منظمي التظاهرة، والمواطنين "الالتزام بالطرق السلمية والحفاظ على مسار التظاهرة من أي إنحراف".كما دعت الشرطة القائمين على التظاهرة "للتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإشعارها بمسار التظاهرة، والتعاون مع رجال الأمن لضمان سلامة الإجراءات، وسلمية المسار وتفويت الفرصة على المندسين والراغبين في إشعال الفوضى والدفاع عن المطلوبين أمنيًا".وتعهدت شرطة تعز "باتخاذ كافة إجراءاتها القانونية لحماية المتظاهرين، وحماية الأمن العام، والممتلكات العامة". متوعدة بمواجهة "أي إنحراف بالأساليب التي كفلها القانون".يأتي ذلك عقب دعوة أبناء قبائل مديريتي شرعب السلام والرونة إلى الخروج صباح الأحد في مسيرة شعبية حاشدة.وندد منظمي المسيرة في بيان مقتضب لما وصفوها بـ" المجازر" التي حدثت في منطقة وادي القاضي والتي استهدف فيها بناء قبائل شرعب السلام والرونة من قبل من أسموها بـ "مليشيات تتغطى بلباس الأمن استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة".ومساء الثلاثاء الفائت، دارت اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة تتبع كلاً من "عبدالرحمن غدر وغزوان المخلافي" في منطقة وادي القاضي وسط المدينة بعد ساعات من اشتباكات درات في حي عمار بن ياسر بين مجاميع "خارجة عن النظام والقانون" حسب وصف بيان صادر عن شرطة تعز يوم الأربعاء.ويعتبر غزوان و عبدالرحمن غدر جنديان ضمن قوات الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.







شرطة تعز بيان مسيرات



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