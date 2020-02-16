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اليمن يطالب في مؤتمر بجنيف المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتوقف عن زراعة الألغام

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االعميد ركن امين العقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام في مؤتمر دولي بجنيف

*يمن برس - خاص

أختتم المؤتمر الثالث والعشرون لمدراء برامج نزع الألغام والخبراء التقنيين للأمم المتحدة في جنيف سويسرا أعماله بمشاركة وفد من بلادنا.

وشاركت بلادنا في هذا المؤتمر بوفد على رأسه مدير البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام العميد ركن أمين العقيلي ومدير مركز عدن العميد قائد حلبوب، بناء على دعوة تلقاها البرنامج من مركز جنيف للأعمال المتعلقة بالألغام.

وتحدث الوفد خلال المؤتمر عن كارثة الالغام بأنواعها والعبوات التي زرعتها المليشيا الانقلابية في جميع المناطق التي وصلوا إليها واستمرارها في زراعتها بطرق عشوائية وأخرى نظامية وبكميات كبيرة جدا وأدت إلى الفتك بالمدنيين خصوصا الاطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس وضحاياها بآلاف.

وطالب الوفد من جميع الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة بالضغط على المليشيات الانقلابية للكف عن زراعة الألغام وتسليم الخرائط الخاصة بالألغام والعبوات التي زرعتها.

وقدم الوفد شرحاً موجزا عن إنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية وما تم نزعه من ألغام وعبوات ومخلفات حرب وما تم تدميره والمساحات المطهرة والمساعدة في عودة النازحين ووصول المواد الإغاثية إلى المستحقين.

وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد الوفد لقاءات مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة undp خصص المسائل المتعلقة بالعمل في الميدان واحتياجات العاملين من مستحقات وصحة وسيارات اسعاف وأجهزة كشف ومستلزمات شخصية للعمل ومكتب التنسيق وتم الاتفاق على حل الكثير من المعوقات.

كما تم عقد لقاءات مع عدة منظمات وبعض وفود الدول المانحة والداعمة وتقديم شرح مفصل عن كارثة الالغام والإنجازات التي حققها البرنامج.

إلى ذلك طلب الوفد من المانحين الاستمرار والزيادة في الدعم لمواجهة هذه الكارثة ولمساعدة اليمن للايفاء بالتزاماتها تجاه المادة الخامسة من اتفاقية اوتاوا، معرباً عن شكره لجميع الداعمين و المانحين لليمن ..

إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع مدير المشروع السعودي مسام الأستاذ أسامة القصيبي تم خلالها النقاش عن الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعمال النزع والتطهير و تطوير القدرات للفرق الميدانية وتزويدهم بأحدث الأجهزة الكاشفة.

وثمن الوفد الجهود التى يبذلها المشروع السعودي مسام في مساعدة الشعب اليمني.

وحضر الوفد اللقاء الخاص بالبرامج العربية وأطلعهم بشرح مفصل عن كارثة الالغام في اليمن.

وتشرف الوفد بزيارة البعثة اليمنية في جنيف و قدم جزيل الشكر و التقدير لرئيس البعثة الدكتور علي محمد مجورى و كافة اعضاء البعثة لما يقومون به من تسهيل وتنسيق لوفد البرنامج في جميع الزيارات إلى جنيف ودول الاتحاد الأوربي .







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أختتم المؤتمر الثالث والعشرون لمدراء برامج نزع الألغام والخبراء التقنيين للأمم المتحدة في جنيف سويسرا أعماله بمشاركة وفد من بلادنا.وشاركت بلادنا في هذا المؤتمر بوفد على رأسه مدير البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام العميد ركن أمين العقيلي ومدير مركز عدن العميد قائد حلبوب، بناء على دعوة تلقاها البرنامج من مركز جنيف للأعمال المتعلقة بالألغام.وتحدث الوفد خلال المؤتمر عن كارثة الالغام بأنواعها والعبوات التي زرعتها المليشيا الانقلابية في جميع المناطق التي وصلوا إليها واستمرارها في زراعتها بطرق عشوائية وأخرى نظامية وبكميات كبيرة جدا وأدت إلى الفتك بالمدنيين خصوصا الاطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس وضحاياها بآلاف.وطالب الوفد من جميع الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة بالضغط على المليشيات الانقلابية للكف عن زراعة الألغام وتسليم الخرائط الخاصة بالألغام والعبوات التي زرعتها.وقدم الوفد شرحاً موجزا عن إنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية وما تم نزعه من ألغام وعبوات ومخلفات حرب وما تم تدميره والمساحات المطهرة والمساعدة في عودة النازحين ووصول المواد الإغاثية إلى المستحقين.وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد الوفد لقاءات مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة undp خصص المسائل المتعلقة بالعمل في الميدان واحتياجات العاملين من مستحقات وصحة وسيارات اسعاف وأجهزة كشف ومستلزمات شخصية للعمل ومكتب التنسيق وتم الاتفاق على حل الكثير من المعوقات.كما تم عقد لقاءات مع عدة منظمات وبعض وفود الدول المانحة والداعمة وتقديم شرح مفصل عن كارثة الالغام والإنجازات التي حققها البرنامج.إلى ذلك طلب الوفد من المانحين الاستمرار والزيادة في الدعم لمواجهة هذه الكارثة ولمساعدة اليمن للايفاء بالتزاماتها تجاه المادة الخامسة من اتفاقية اوتاوا، معرباً عن شكره لجميع الداعمين و المانحين لليمن ..إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع مدير المشروع السعودي مسام الأستاذ أسامة القصيبي تم خلالها النقاش عن الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعمال النزع والتطهير و تطوير القدرات للفرق الميدانية وتزويدهم بأحدث الأجهزة الكاشفة.وثمن الوفد الجهود التى يبذلها المشروع السعودي مسام في مساعدة الشعب اليمني.وحضر الوفد اللقاء الخاص بالبرامج العربية وأطلعهم بشرح مفصل عن كارثة الالغام في اليمن.وتشرف الوفد بزيارة البعثة اليمنية في جنيف و قدم جزيل الشكر و التقدير لرئيس البعثة الدكتور علي محمد مجورى و كافة اعضاء البعثة لما يقومون به من تسهيل وتنسيق لوفد البرنامج في جميع الزيارات إلى جنيف ودول الاتحاد الأوربي .







اليمن الالغام الحوثي جنيف امين العقيلي



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