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إيقاف شركة طيران إماراتية من تسيير رحلاتها الجوية إلى سقطرى

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تظاهرة في سقطرى

*يمن برس -سقطرى

طالبت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بإيقاف رحلات طيران "رويال جيت"، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتقدمت السلطة بشكوى للرئاسة اليمنية بشأن رحلات طيران "رويال جيت" الإماراتية للأرخبيل، حيث عملت خلال الفترة الماضية ، كما يقول ناشطون " على جلب أموال لصالح دعم التمرد ضد الشرعية، وبث الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي، إضافة إلى نقلها "مجندين" من الإمارات إلى الأرخبيل.



ودعت السلطة إلى الضغط على التحالف لتوقيف رحلات تلك الطائرة، حتى يتم العدول عن تلك التصرفات.



وأوقفت القوات السعودية في سقطرى رحلات لشركة الطيران الإماراتية من وإلى الجزيرة، بعد مطالبات من السلطة المحلية في الجزيرة،وبعد أن كانت الشركة تسير رحلتين أسبوعياً دون موافقة السلطات المحلية.



واتهم ناشطون الإمارات بتسيير رحلات من وإلى مطار سقطرى، دون التنسيق مع السلطات المحلية، أو الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وسبق أن عملت أبوظبي على تهريب مطلوبين أمنياً عبر مطار الأرخبيل، كما تنقل بين الحين والآخر عناصر من "الانتقالي" للتدريب في الإمارات.



وكان الانتقالي قد طالب في مظاهرة خرجت، السبت، في سقطرى، بـ"عودة رحلات الطيران الإماراتي رويال جيت، من وإلى سقطرى لاستمرار رحلاتها الإنسانية بنقل الحالات المرضية، وأشارت المظاهرة إلى أن منع الرحلات يعتبر حصاراً للأرخبيل، وتعطيلاً لنقل الأطباء والمرضى والمهندسين لتسهيل الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية في سقطرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالبت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بإيقاف رحلات طيران "رويال جيت"، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.وتقدمت السلطة بشكوى للرئاسة اليمنية بشأن رحلات طيران "رويال جيت" الإماراتية للأرخبيل، حيث عملت خلال الفترة الماضية ، كما يقول ناشطون " على جلب أموال لصالح دعم التمرد ضد الشرعية، وبث الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي، إضافة إلى نقلها "مجندين" من الإمارات إلى الأرخبيل.ودعت السلطة إلى الضغط على التحالف لتوقيف رحلات تلك الطائرة، حتى يتم العدول عن تلك التصرفات.وأوقفت القوات السعودية في سقطرى رحلات لشركة الطيران الإماراتية من وإلى الجزيرة، بعد مطالبات من السلطة المحلية في الجزيرة،وبعد أن كانت الشركة تسير رحلتين أسبوعياً دون موافقة السلطات المحلية.واتهم ناشطون الإمارات بتسيير رحلات من وإلى مطار سقطرى، دون التنسيق مع السلطات المحلية، أو الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وسبق أن عملت أبوظبي على تهريب مطلوبين أمنياً عبر مطار الأرخبيل، كما تنقل بين الحين والآخر عناصر من "الانتقالي" للتدريب في الإمارات.وكان الانتقالي قد طالب في مظاهرة خرجت، السبت، في سقطرى، بـ"عودة رحلات الطيران الإماراتي رويال جيت، من وإلى سقطرى لاستمرار رحلاتها الإنسانية بنقل الحالات المرضية، وأشارت المظاهرة إلى أن منع الرحلات يعتبر حصاراً للأرخبيل، وتعطيلاً لنقل الأطباء والمرضى والمهندسين لتسهيل الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية في سقطرى.







سقطرى رويال جيت السعودية



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