كما ورد ..الأجهزة الأمنية تلقي القبض على خلية حوثية وتفشل مخططا جديدا لتفجير الوضع في مأرب (تفاصيل)
*يمن برس -خاص
ألقت الأجهزة الأمنية ، اليوم الأحد ، القبض على خلية حوثية أثناء قيامها بتفخيخ أحد الكباري في مديرية حريب شرقي محافظة مأرب .
وقال مصدر خاص لـ "يمن برس" إن عصابة مكونة من 13 شخصا
حاولت تفجير كبري "ملعاء" في الطريق الرابط بين مديرية حريب ومدينة مأرب قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض عليها وإفشال العملية .
وأوضح المصدر أن أحد رعاة الأغنام في جبال ملعاء شاهد مجموعة من الأشخاص يفخخون كبري ملعاء فقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي سارعت مباشرة إلى الموقع واشتبكت مع عناصر الخلية .
وأضاف أن اثنين من أفراد العصابة جرحا فيما تم إلقاء القبض على باقي العصابة قبل أن يتمكنوا من الفرار .
وأكد أن الأجهزة الأمنية بمديرية حريب أوصلت العصابة الحوثية إلى الجهات المعنية في محافظة مأرب حتى يتم التحقيق معهم والتوصل إلى بقية عناصر الخلية.
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