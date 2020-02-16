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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب أكبر جزيرة في الخليج العربي
الأحد, 16 فبراير, 2020 05:06:00 مساءً

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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب أكبر جزيرة في الخليج العربي
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*يمن برس - متابعة خاصة
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة متاخمة لجزيرة قشم الإيرانية بالخليج.

ولم يقدم التقرير أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وتقع جزيرة قشم في مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز وتتبع محافظة هرمزغان الإيرانية، وهي أكبر جزيرة بالخليج العربي.


​وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" الإماراتي سجلت زلزال بقوة 5.7 درجة جنوب إيران، موضحا أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.


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خاص - يمن برس

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