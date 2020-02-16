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قيادي حوثي يهدد قادة الشرعية ويقول أن مسيرتهم لن تتوقف إلا في القدس
الأحد, 16 فبراير, 2020 04:44:00 مساءً

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قيادي حوثي يهدد قادة الشرعية ويقول أن مسيرتهم لن تتوقف إلا في القدس
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*يمن برس - متابعات
​​​​​​قال أحد القادة في جماعة الحوثيين بأن مأرب  ليست آخر منطقة ستصلها جماعته ، بل أنهم عازمون على الوصول إلى القدس .
في إشارة منه عبر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر : أن من يعتقد بأن مارب مكان آمن يبحوث عن منفى آخر خارج السعودية .
وأضاف الإعلامي الحوثي حميد رزق بأن :  فنادق الرياض وأبو ظبي لن تدوم لكم ، حتى فنادق الدوحة على خطر عظيم وفي حال هربتم من شبه الجزيرة لن تجدوا مكان آمن غير فنادق اسطنبول لو كنتم تفهمون .
وبرر بن رزق الحديث الدائم عن القدس من قبل جماعته قائلًا :أليس المفروض تتمنوا تحقيق هذا الهدف بدل مهاجمته ألا ترون أنكم في موقف كما لو أنكم أحرص على الإحتلال من المحتليمن أنفسهم ، معبرًا بأن هذا الزمن، زمن سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق .
يُذكر بأن هذه أول مرة تُهدد فيها قطر من قبل جماعة الحوثي منذُ فترة طويلة . 


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خاص - يمن برس

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