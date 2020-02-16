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قيادي حوثي يهدد قادة الشرعية ويقول أن مسيرتهم لن تتوقف إلا في القدس

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*يمن برس - متابعات

​​​​​​قال أحد القادة في جماعة الحوثيين بأن مأرب ليست آخر منطقة ستصلها جماعته ، بل أنهم عازمون على الوصول إلى القدس .

في إشارة منه عبر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر : أن من يعتقد بأن مارب مكان آمن يبحوث عن منفى آخر خارج السعودية .

وأضاف الإعلامي الحوثي حميد رزق بأن : فنادق الرياض وأبو ظبي لن تدوم لكم ، حتى فنادق الدوحة على خطر عظيم وفي حال هربتم من شبه الجزيرة لن تجدوا مكان آمن غير فنادق اسطنبول لو كنتم تفهمون .

وبرر بن رزق الحديث الدائم عن القدس من قبل جماعته قائلًا :أليس المفروض تتمنوا تحقيق هذا الهدف بدل مهاجمته ألا ترون أنكم في موقف كما لو أنكم أحرص على الإحتلال من المحتليمن أنفسهم ، معبرًا بأن هذا الزمن، زمن سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق .

يُذكر بأن هذه أول مرة تُهدد فيها قطر من قبل جماعة الحوثي منذُ فترة طويلة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ​​​​​​قال أحد القادة في جماعة الحوثيين بأن مأرب ليست آخر منطقة ستصلها جماعته ، بل أنهم عازمون على الوصول إلى القدس .في إشارة منه عبر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر : أن من يعتقد بأن مارب مكان آمن يبحوث عن منفى آخر خارج السعودية .وأضاف الإعلامي الحوثي حميد رزق بأن : فنادق الرياض وأبو ظبي لن تدوم لكم ، حتى فنادق الدوحة على خطر عظيم وفي حال هربتم من شبه الجزيرة لن تجدوا مكان آمن غير فنادق اسطنبول لو كنتم تفهمون .وبرر بن رزق الحديث الدائم عن القدس من قبل جماعته قائلًا :أليس المفروض تتمنوا تحقيق هذا الهدف بدل مهاجمته ألا ترون أنكم في موقف كما لو أنكم أحرص على الإحتلال من المحتليمن أنفسهم ، معبرًا بأن هذا الزمن، زمن سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق .يُذكر بأن هذه أول مرة تُهدد فيها قطر من قبل جماعة الحوثي منذُ فترة طويلة .







الحوثيين حميد رزق فنادق الرياض قطر اسطنبول



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