قيادي حوثي يهدد قادة الشرعية ويقول أن مسيرتهم لن تتوقف إلا في القدس

*يمن برس - متابعات
قال أحد القادة في جماعة الحوثيين بأن مأرب ليست آخر منطقة ستصلها جماعته ، بل أنهم عازمون على الوصول إلى القدس .
في إشارة منه عبر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر : أن من يعتقد بأن مارب مكان آمن يبحوث عن منفى آخر خارج السعودية .
وأضاف الإعلامي الحوثي حميد رزق بأن : فنادق الرياض وأبو ظبي لن تدوم لكم ، حتى فنادق الدوحة على خطر عظيم وفي حال هربتم من شبه الجزيرة لن تجدوا مكان آمن غير فنادق اسطنبول لو كنتم تفهمون .
وبرر بن رزق الحديث الدائم عن القدس من قبل جماعته قائلًا :أليس المفروض تتمنوا تحقيق هذا الهدف بدل مهاجمته ألا ترون أنكم في موقف كما لو أنكم أحرص على الإحتلال من المحتليمن أنفسهم ، معبرًا بأن هذا الزمن، زمن سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق .
يُذكر بأن هذه أول مرة تُهدد فيها قطر من قبل جماعة الحوثي منذُ فترة طويلة .
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