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تعز..مكتب المالية يصدر بياناً توضيحياً بشأن رواتب الموظفين في المحافظة

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تعز

*يمن برس -تعز

قال مكتب المالية بمحافظة تعز أنه سيتم اليوم الأحد مناقشة بعض الشكاوي المقدمة من الموظفين ضد شركات الصرافة وعمل حلول لها .



واستبدل مكتب المالية بتعز شركات صرف رواتب الموظفين بشركات جديدة بدلا عن مصرف الكريمي الذي اعتاد على صرف موظفي محافظة تعز منذ سنوات .





وأوضح مكتب المالية بتعز في بيان توضيحي أن بعض المصارف طالبت بنسبة 9% عمولة لصرف المرتبات وظلت تماطل في الرد حتى وقت متأخر وكان اخر رد لها قبل يومين من صرف المرتبات بالرفض بالصرف بالعمولة 1%.



مضيفا : اضطررنا الى إختيار شركات صرافة بديلة وكان ذلك بإشراف مدير البنك المركزي وذلك عن طريق المفاضلة ووضع شروط ووافقت هذه الشركات على الشروط والنسبة المطروحة من عمولة 1% على صرف المرتبات للموظفين داخل المحافظة وخارجها .





وأشار إلى أنه لوحظ هناك بعض القصور لدى بعض الشركات في توفير القدر الكافي من نقاط الصرف وسيتم تلافيها خلال اللقاء بهذه الشركات .





وكان عدد من موظفي محافظة تعز قد اشتكوا من أوجه قصور من قبل شركات الصرافة الجديدة التي تتولى صرف مرتباتهم أبرزها عدم وجود فروع كثيرة لهذه الشركات بالإضافة إلى أن الخصم من الراتب وصل إلى أكثر من 1% المتفق عليه بحسب العديد من الموظفين .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مكتب المالية بمحافظة تعز أنه سيتم اليوم الأحد مناقشة بعض الشكاوي المقدمة من الموظفين ضد شركات الصرافة وعمل حلول لها .واستبدل مكتب المالية بتعز شركات صرف رواتب الموظفين بشركات جديدة بدلا عن مصرف الكريمي الذي اعتاد على صرف موظفي محافظة تعز منذ سنوات .وأوضح مكتب المالية بتعز في بيان توضيحي أن بعض المصارف طالبت بنسبة 9% عمولة لصرف المرتبات وظلت تماطل في الرد حتى وقت متأخر وكان اخر رد لها قبل يومين من صرف المرتبات بالرفض بالصرف بالعمولة 1%.مضيفا : اضطررنا الى إختيار شركات صرافة بديلة وكان ذلك بإشراف مدير البنك المركزي وذلك عن طريق المفاضلة ووضع شروط ووافقت هذه الشركات على الشروط والنسبة المطروحة من عمولة 1% على صرف المرتبات للموظفين داخل المحافظة وخارجها .وأشار إلى أنه لوحظ هناك بعض القصور لدى بعض الشركات في توفير القدر الكافي من نقاط الصرف وسيتم تلافيها خلال اللقاء بهذه الشركات .وكان عدد من موظفي محافظة تعز قد اشتكوا من أوجه قصور من قبل شركات الصرافة الجديدة التي تتولى صرف مرتباتهم أبرزها عدم وجود فروع كثيرة لهذه الشركات بالإضافة إلى أن الخصم من الراتب وصل إلى أكثر من 1% المتفق عليه بحسب العديد من الموظفين .







مكتب المالية تعز رواتب الموظفين



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