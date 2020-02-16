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برنامج نزع الألغام يدعو من جنيف للضغط على جماعة الحوثي لتسليم خرائط الألغام في الساحل الغربي اليمني

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*يمن برس -



ناقش الوفد اليمني في المؤتمرالمنعقد في جنيف بسويسرا ،الذي دُعي إليه ، كارثة الألغام التي تسببت بها جماعة الحوثي من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات، أسفرت عن سقوط ضحايا بالآلاف من الأبرياء.



وطالب الوفد جميع الدول و المنظمات بالضغط على جماعة الحوثي وإجبارها على تسليم خرائط الألغام لتجنيب الأبرياء خطر تلك المتفجرات، مقدما شرحا موجزا عن الإنجازات التي حققها البرنامج في نزع الألغام ومساعدته في عودة النازحين إلى منازلهم.



وعلى هامش المؤتمر، عقد الفريق لقاءات مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة undp لمناقشة المسائل المتعلقة بالعمل في الميدان واحتياجات العاملين، كما عقد لقاءات مع عدد من المنظمات ووفود الدول المانحة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناقش الوفد اليمني في المؤتمرالمنعقد في جنيف بسويسرا ،الذي دُعي إليه ، كارثة الألغام التي تسببت بها جماعة الحوثي من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات، أسفرت عن سقوط ضحايا بالآلاف من الأبرياء.وطالب الوفد جميع الدول و المنظمات بالضغط على جماعة الحوثي وإجبارها على تسليم خرائط الألغام لتجنيب الأبرياء خطر تلك المتفجرات، مقدما شرحا موجزا عن الإنجازات التي حققها البرنامج في نزع الألغام ومساعدته في عودة النازحين إلى منازلهم.وعلى هامش المؤتمر، عقد الفريق لقاءات مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة undp لمناقشة المسائل المتعلقة بالعمل في الميدان واحتياجات العاملين، كما عقد لقاءات مع عدد من المنظمات ووفود الدول المانحة.







الأمم المتحدة اليمن نزع الألغام جماعو الحوثي



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