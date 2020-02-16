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الاتفاق على الافراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون
الأحد, 16 فبراير, 2020 05:41:00 مساءً

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الاتفاق على الافراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون
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*يمن برس - متابعة

صرح رئيس الوفد الوطني  في جماعة الحوثي ” محمد عبدالسلام ” أنه تم الاتفاق في لقاء الاردن على اجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الافراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون سودانيون.

وأاضاف  محمد عبدالسلام” تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون .

وقال : نؤكد أننا وسعيًا لإحراز تقدم في اتفاق السويد سبق وقدمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة ، وغير ذلك من الخطوات التي نص عليها اتفاق ستوكهولم وبما يثبت حرصنا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل .




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خاص - يمن برس

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