صنعاء .. جماعة الحوثي تنهب 200 مليون لمالك شركة صرافة
*يمن برس - متابعة خاصة
داهمت جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء منزل مالك شركة صرافة خاصة ، وقامت بنهب مبالغ مالية باهظة منه .
وذكرت المصادر أن جماعو الحوثي أقدمت على مداهمة منزل المجذوب مالك شكرة المجذوب للصرافة ونبهت مبالغ مالية تقدر بـ 200 مليون ريال بمبرر العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقته عدن .
وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اقتادت عددًا من أسرة مالك الصرافة إلى جهة مجهولة .
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