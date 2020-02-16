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"التضليل المالي" يوقف ناد انجليزي مملوك لأبوظبي من المسابقات الاوروبية

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*يمن برس - متابعات خاصة

قضى قرار للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بتغريم نادي مانشستر سيتي الانجليزي 30 مليون يورو وحرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الاوروبي الموسمين القادمين ، بسبب مخالفة النادي شروط اللعب المالي النظيف بالتلاعب بالسجلات بين 2012 - 2016 .. حد وصفه ..



ونقلت صحيفة "ذا صن" الانجليزية عن بيان الاتحاد الأوروبي "تبين له أن مانشستر سيتي ضللهم بشكل خطير، حيث تلاعب في التقارير المالية المُقدمة لليويفا في الفترة بين 2012 و2016، عن طريق التلاعب في قوائم الدخل المالية من قِبل الرعاة" .



واعرب مانشستر سيتي الذي يشارك هذا الموسم بمسابقة دوري ابطال اوروبا بصفته حامل لقب الدوري الانجليزي ، عن خيبة امله من قرار الغرفة القضائية بالاتحاد الاوروبي ..



وذكر بيان الاتحاد ان قراره نهائي ..



ويحق للفريق الانجليزي الاستئناف لدى محكمة "كاس" المتخصصة في فض النزاعات الرياضية ..



وتحول فريق مانشستر سيتي الانجليزي عام 2008م، الى ملكية شركة مملوكة لمنصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الوزراء في دولة الامارات .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قضى قرار للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بتغريم نادي مانشستر سيتي الانجليزي 30 مليون يورو وحرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الاوروبي الموسمين القادمين ، بسبب مخالفة النادي شروط اللعب المالي النظيف بالتلاعب بالسجلات بين 2012 - 2016 .. حد وصفه ..ونقلت صحيفة "ذا صن" الانجليزية عن بيان الاتحاد الأوروبي "تبين له أن مانشستر سيتي ضللهم بشكل خطير، حيث تلاعب في التقارير المالية المُقدمة لليويفا في الفترة بين 2012 و2016، عن طريق التلاعب في قوائم الدخل المالية من قِبل الرعاة" .واعرب مانشستر سيتي الذي يشارك هذا الموسم بمسابقة دوري ابطال اوروبا بصفته حامل لقب الدوري الانجليزي ، عن خيبة امله من قرار الغرفة القضائية بالاتحاد الاوروبي ..وذكر بيان الاتحاد ان قراره نهائي ..ويحق للفريق الانجليزي الاستئناف لدى محكمة "كاس" المتخصصة في فض النزاعات الرياضية ..وتحول فريق مانشستر سيتي الانجليزي عام 2008م، الى ملكية شركة مملوكة لمنصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الوزراء في دولة الامارات .







رياضة الدوري الانجليزي ابوظبي



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